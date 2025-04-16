荃灣數據中心申建277伙住宅

文件顯示，由於地盤位於綜合發展區（5），須與毗鄰業權分散的工廈群一併作出規劃申請，整個地盤連政府土地合共約7.91萬方呎，擬重建作為住宅、商業、學校及社會福利設施等，提供886伙。

申請人持有的上述數據中心視為第1期發展，該廈位於楊屋道145至159號，佔地約兩萬方呎，擬議地積比率6.25倍，重建一幢樓高29層商住樓宇，另設3層平台及一層地庫停車場，住宅樓面佔約12萬方呎，平均每伙約433方呎，另提供會所、零售及社福設施。

資料顯示，發展商曾於2017年要求以地積比率9.5倍重建為全新數據中心，當年城規會以該地規劃意向主要作住宅及綜合發展為理由而否決，其後2023年重提申請，最終亦撤回。

補地價收益20億季增2.3倍 此外，地政總署公布，今年首季補地價收益約20.69億元，較去年第四季約6.19億元，按季增約2.3倍，為3個季度最多。