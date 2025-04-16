荃灣數據中心申建277伙住宅
荃灣近年已從傳統工業區轉型為商住區，區內再有工廈計劃重建住宅，新意網集團(01686)旗下荃灣楊屋道JUMBO i Advantage數據中心，向城市規劃委員會申請重建作商住發展，提供277伙。
文件顯示，由於地盤位於綜合發展區（5），須與毗鄰業權分散的工廈群一併作出規劃申請，整個地盤連政府土地合共約7.91萬方呎，擬重建作為住宅、商業、學校及社會福利設施等，提供886伙。
申請人持有的上述數據中心視為第1期發展，該廈位於楊屋道145至159號，佔地約兩萬方呎，擬議地積比率6.25倍，重建一幢樓高29層商住樓宇，另設3層平台及一層地庫停車場，住宅樓面佔約12萬方呎，平均每伙約433方呎，另提供會所、零售及社福設施。
資料顯示，發展商曾於2017年要求以地積比率9.5倍重建為全新數據中心，當年城規會以該地規劃意向主要作住宅及綜合發展為理由而否決，其後2023年重提申請，最終亦撤回。
補地價收益20億季增2.3倍
此外，地政總署公布，今年首季補地價收益約20.69億元，較去年第四季約6.19億元，按季增約2.3倍，為3個季度最多。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：