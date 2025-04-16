居屋減價：麗晶418萬售 兩年蝕52萬

二手居屋連錄成交，九龍灣麗晶花園一個兩房單位，放盤僅約兩星期，累劈10萬元，於已補價自由市場以418萬元成交，原業主持貨逾兩年，帳面蝕52萬元離場。

香港置業陳子麟表示，上述為1座中層G室，實用面積約407方呎，叫價428萬元，獲區內客洽購，成交呎價約10,270元。原業主於2023年2月以約470萬元購入，帳面貶值約11.1%。

祥益黃慶德稱，屯門居屋美樂花園9座低層C室，實用面積約591方呎，原於自由市場叫價399萬元放售，區內客以388萬元購入，呎價約6,565元。

富榮三房未補價639萬沽 市區未補價第二市場居屋亦錄成交。世紀21家天下黎振傑指，旺角富榮花園5座低層C室三房戶，實用面積約592方呎，減價約3%，以639.8萬元易手，呎價約10,807元。

世紀21富山（香港）劉倩彤表示，新蒲崗居屋采頤花園12座低層H室，實用面積約484方呎，約三周前於未補價市場叫價505萬元放售，最後以495萬元沽，呎價約10,227元。