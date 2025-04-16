西貢新盤入場3球有找

SIERRA SEA呎價10398元 新界東逾10年最平 關稅戰陰霾下，總供應近萬伙的大型項目，首個期數低開打響頭炮。新鴻基地產( 00016 )旗下西貢十四鄉西沙路SIERRA SEA，昨公布首張價單，提供158伙，折實平均呎價約10,398元，創新界東約10年半以來新盤首批最低，入場一房戶「3球」有找。

新地副董事總經理雷霆表示，首批定價參考同系馬鞍山雲海二手價格，並有所折讓，是次優惠價錢對買家而言可謂「夢寐以求」，加推單位有提價空間。被問及是否以成本價推盤，他指，整個大型項目未來會分多年有序建造及推售，對其他期數的價錢有信心。

首張價單提供158伙 新地代理執行董事陳漢麟指，首張價單提供158伙，涵蓋3伙一房、118伙兩房及37伙三房戶。價單大致提供4項付款方法，60天即供可享最高15%折扣，折實價299.88萬元起。項目今日起對外開放示範單位，明日開始收票，最快下周開售。價單所見，首批單位共有5伙折實價低於400萬元，可受惠於100元印花稅新措施。若按折實呎價計，則有29伙低於一萬元。

發展商同時提供多項針對性付款計劃，貸款優惠及現金回贈等，以大包圍方式網羅換樓客及投資者等各類客群。除了備用一按及二按貸款之外，特設「收租皇靈活付款計劃」，以物業抵押，獲樓價95%的最高貸款金額。若購入兩伙或以上，並以呎租35元或以上租出單位，可享相當於兩至3個月租金的「額外租金回報獎賞」。另有最高1%的大手現金回贈等。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目位處於新發展片區，全數單位折實價低於600萬元，定價震撼。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，定價相比馬鞍山二手半新盤有逾兩成折讓，料租金回報有近5厘。

資料顯示，上述為新地歷來最大型私人住宅發展項目，將提供約9,700伙，首推的第1A（2期）涉及當中約781伙。對上一個平絕新界東的樓盤，要追溯至2014年10月推出的大埔嵐山第II期。

SIERRA SEA首張價單資料 楊桂玲指，飛揚兩期累售731伙，共套現約37億元。