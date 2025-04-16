●電子支付公司Visa表示，經推算去年亞太區跨境旅遊人次按年增長26%，遠超全球平均的12%；全球10大旅客人數增長最快的目的地當中，有7個來自亞太區，包括香港、日本、南韓、泰國及越南。

●市場消息指，香港機場管理局正尋求一筆約200億元的銀團貸款，可能採取循環信貸方式，期限5年。

●英國統計局數據顯示，當地經季節調整後截至今年2月底止3個月，按國際勞工組織（ILO）標準，失業率為4.4%，符合預期，亦與前值一致，而3月份受薪員工數目按月減少7.8萬人；截至2月底止的3個月內，平均周薪（不包括獎金）上升5.9%，遜預期的6%。