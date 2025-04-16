簡訊一覽
●蒙牛乳業(02319)於上周四被富達在場內減持898.4萬股，每股均價約18.88元，持股量由6.03%降至5.8%。
●中國鐵塔(00788)於上周四獲新加坡主權基金GIC於場內增持160.75萬股，每股均價約10.53元，持股量由5.98%增至6.01%。
●新天綠色能源(00956)於上周五獲長城人壽保險於場內增持700萬股，每股均價約3.84元，持股量由8.78%增至9.16%。
●亞洲水泥(00743)預期，集團今年首季未經審核純利約308萬元（人民幣‧下同），較去年同期虧損約1.29億元由虧轉盈。
●新華保險(01336)公布，今年首季原保險保費收入為732.18億元人民幣，按年增28%。
●永嘉集團(03322)今年首季旗下高級時裝零售業務的直營實體店舖，同店銷售增長率約為負2%，整體收益增長率則約為12%；而今年第一季度之整體收益增長率亦有所上升。
●華潤電力(00836)3月附屬電廠售電量達170.28億度，按年增2.5%，其中風電場及太陽能發電站售電量分別按年增7.1%及14.1%。
●電子支付公司Visa表示，經推算去年亞太區跨境旅遊人次按年增長26%，遠超全球平均的12%；全球10大旅客人數增長最快的目的地當中，有7個來自亞太區，包括香港、日本、南韓、泰國及越南。
●市場消息指，香港機場管理局正尋求一筆約200億元的銀團貸款，可能採取循環信貸方式，期限5年。
●英國統計局數據顯示，當地經季節調整後截至今年2月底止3個月，按國際勞工組織（ILO）標準，失業率為4.4%，符合預期，亦與前值一致，而3月份受薪員工數目按月減少7.8萬人；截至2月底止的3個月內，平均周薪（不包括獎金）上升5.9%，遜預期的6%。
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