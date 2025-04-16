中國黃金ETF持倉升 月內增29噸超首季

世界黃金協會（WGC）日前公布的數據顯示，截至4月首11日，流入中國實物黃金的交易所買賣基金（ETF）投資已超過第一季總流入，期內中國黃金ETF持倉增加29.1噸，較首季流入量23.5噸為多，並超過期內美國黃金ETF 27.8噸的流入量。

世界黃金協會資深市場策略師里德（John Reade）認為，首季黃金需求上升主要受美國關稅和西方ETF購買力的影響，不過第二季主題可能截然不同，是由中國投資者對黃金的興趣激增所帶動。

多家大行上調金價預測 在關稅衝擊帶來的避險意識推升下，黃金今年來迭創歷史新高。近日投資大行高盛、瑞銀和摩根大通再度上調金價預測。其中，瑞銀將金價預測上調至每安士3,500美元，摩根大通則預測今年央行黃金購買量達850噸，金價會較預期更快達到4,000美元。

另道富環球最新預計金價有40%機會於今年下半年漲到3,400美元，在某些條件下，未來幾年還有望攀上4,000至5,000美元， 一旦金市出現5至7%的波動，很可能有逢低買入機會。昨日現貨金企穩，高見每安士3,245美元。