LME批准4個港倉儲設施

IEA削全球石油需求預測 另一方面，國際能源總署（IEA）下調今明兩年全球經濟增長預測，都由之前的增長3.1%，分別下調至增長2.4%及2.5%；又將今年全球每日石油需求增長預測，由之前預計的每日103萬桶降至每日72.6萬桶，估計明年更進一步放緩至每日69.2萬桶。以上變動主要反映美國總統特朗普關稅政策導致全球貿易緊張局勢升級，為經濟帶來壓力。

IEA預期，全球石油仍處供應過剩，今年每日供應增長預測減少26萬桶，至120萬桶，明年為96萬桶，因美國及委內瑞拉產量減少，預期今年原油市場供應將每日有約60萬桶過剩。

中金的報告進一步指出，需求預期承壓，加上石油輸出國組織及盟國（OPEC+）決定在5月加快增產，以及受到地緣政治等外部因素的影響，加劇石油市場過剩壓力。該行上調全年石油供需過剩預期至每日67萬桶，同時下調布蘭特油價至每桶70美元，而第二至第四季預測分別為每桶67.5美元、72.5美元及65美元。在風險情景下，若貿易摩擦下全球經濟增長進一步受壓，或為油價帶來每桶約5美元的額外下跌空間。

紐約期油昨曾挫逾1%至每桶60.89美元；倫敦布蘭特期油亦挫0.9%至每桶64.25美元。摩根大通指，特朗普政府正積極追求更低油價，除非價格跌至每桶50美元，即較現水平低約20%，否則不太可能干預。