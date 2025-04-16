美兩屆財長不認同中國正拋售美債

近期金融市場波動，美國國債亦遭到拋售而導致價格急跌，繼而引發恐慌。外界擔心中國或者其他國家正在減持美債，會令「去美元化」的浪潮加速。不過，美國兩屆財政部長都異口同聲地表示，不認同中國正拋售美債的說法，惟均未有提出合理解釋為何美債價格會下跌。

現任美國財長貝森特稱，沒有任何證據顯示，其他主權國家是導致美債債價大跌的推手。根據他的說法，債價下跌主要是由於市場正在「去槓桿」，所以才會導致價格異常。他表示，當前的債價異動，還遠未到需要採取行動的地步，但如果需要「我們有豐富的工具箱可以啟用」，其中的手段包括財政部的回購計劃。

秋季物色聯儲主席人選 他又提到，最近與聯儲局主席鮑威爾的交流，後者亦不擔心債價下跌；另透露今年秋季開始白宮將會開始物色接替鮑威爾出任聯儲局主席的人選。鮑威爾的任期將於2026年5月時結束。

於上一屆政府擔任財長的耶倫就批評美國近期政策令到投資界失信心，導致債市波動。然而，她強調不認為市場出現功能上的失靈，流動性沒有枯竭，但美元匯價下跌、債息上升是不尋常的走勢，反映投資者開始離開美元資產，令人「懷疑全球金融體系的基石，也就是美國國債的安全性」。

針對中國拋售美債的說法，她亦不認同。因為這會令人民幣升值，危及全球金融穩定，損害自身利益。過去曾經擔任聯儲局主席的耶倫，同樣認為當局有能力介入維持穩定美債市場，只不過「我還沒有看到那種情況出現，我希望不會」。美國10年期國債孳息最近幾日波動有所減少，周二於4.34至4.4厘之間窄幅徘徊。