AMD處理器晶片在台積電美廠房生產

繼英偉達（Nvidia）宣布迄今最先進人工智能（AI）晶片系列Blackwell已在台積電亞利桑那州廠房量產後，超微半導體（AMD）亦宣布，旗下第五代EPYC處理器晶片已在該廠完成驗證，並啟動生產，可見美國保障本地尖端晶片生產的工作漸見成效。

擴大全球供應鏈布局 AMD行政總裁蘇姿丰稱，第六代EPYC處理器「Venice」正式完成投片（試產），為全行首款採用台積電兩納米製程技術的高效能運算（HPC）處理器，預計將於明年如期上市，並準備推出新一代MI350系列AI晶片，6月會交代更多細節。

不僅如此，公司正積極擴大全球供應鏈布局，除了加強與台灣夥伴的合作，尤其是在晶片和伺服器業務領域，也會在美國加速開發相關的產能。

英偉達和AMD所倚重的亞利桑那廠乃5年前由美國總統特朗普「邀請」台積電建造，難怪他日前再自吹自擂，把英偉達表明捧場本地生產歸功於自己的關稅大棒。不過，現在他給台積電的更多是關稅戰衝擊消費電子需求，導致該企美國預託證券（ADR）遭美銀證券下調目標價至240美元。

應對地緣政治劇變的唯一方法就是增強技術，市傳台積電正敲定一項採用方形基板的「面板級封裝」技術規格，以滿足更高效能的AI晶片需求，擬最快2027年開始小規模量產。現時把多塊晶片封裝所用的基板仍是圓形，改用方形的好處是可以放更多晶片，運算效能得以提高。

至於現時只能被特朗普用作追憶美國半導體業昔日輝煌的英特爾（Intel），正加緊集中資源專注本業，同意向私募基金Silver Lake出售可程式化晶片（FPGA）部門Altera的51%股份，作價44.6億美元，換言之英特爾10年前豪擲170億美元吞併的Altera，目前估值僅87.5億美元。