標指再現跌市信號

大戶減磅意欲新高 道指曾升266 市場開始消化關稅消息後，美國股市最近有所回穩。不過，從技術指標來看，美股已出現所謂的「死亡交叉」——即以反映大市的標指作為參考值，其50天移動平均線（5,748點）已跌穿200天移動平均線（5,754點）水平，為2022年3月之後首次。這是一種反映後市可能會繼續下跌的技術形態，亦暗示着美股的反彈可能會非常短暫。

美股3大指數周二早段靠穩，道指曾升266點，報40,791點；標指升44點，報5,450點；納指升148點，報16,979點。數據顯示，美國3月進口價格指數按年升0.9%，低過預期。

目前投資者依然對於股市甚為警惕，特別是圍繞美國關稅政策的爭端依然未解決，無人能夠肯定接下來的發展。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist指出，過去標指出現「死亡交叉」時，未必代表大市會繼續走弱，有時候甚至在該信號出現時買入，反而能夠獲利，「我覺得今次更像2018年及2020年的情況，有望V彈。」

美國銀行技術策略師Paul Ciana分析近100年數據後指出，標指在「死亡交叉」出現後的20天內有52%時間會下跌，平均跌幅為0.5%；但在信號出現後的30天內，指數有60%時間會上漲，平均漲幅為0.8%。不過，亦有一些案例是股市於後來大幅下滑，如1981年、2000年和2007年，最終下跌幅度分別為21%、45%和55%。

美銀的月度基金經理調查報告亦指出，受訪大戶對於經濟前景是30年來最悲觀，欲減持美股者更是破紀錄，但資產配置卻未反映出這情緒變化。多數基金的現金配置平均為4.8%，可能要升至6%才能與悲觀情緒匹配，意味着這些基金可能進一步出售股票。

高盛估美衰退機會45% 高盛預期，美國今年經濟增長會降至0.5%，並且未來12個月內陷入衰退的機率達到45%。此預測是基於美國有效關稅稅率約15%的情景，即沒有計入額外的關稅措施。按照基本預測，聯儲局可能會在今年6月、7月及9月各減息0.25厘，以應對經濟放緩及勞動市場惡化。聯儲局理事沃勒亦表示，關稅衝擊之下，如果經濟顯著放緩甚至衰退，聯儲局可能會更早、更大幅度地減息。

花旗上季盈利增22% 企業消息方面，花旗集團今年首季收入215.96億美元，按年增長2.75%；純利37.95億美元，按年升22.73%，似乎反映該行的業務重組漸奏效，提升了盈利能力。另一大行美國銀行上季收入為273.66億美元，按年增長5.99%；純利按年升13.8%至69.9億美元，增長主要來自淨利息收入、費用收入等。花旗股價早段曾升3.81%，美銀則升5.64%。

標指相隔3年再現死亡交叉