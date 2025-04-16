LVMH首季收入跌3% 股價曾瀉8%累同業

法國奢侈品龍頭LVMH今年首季收入按年倒退3%（撇除匯率及業務變動‧下同），遠遜市場預期，拖累股價昨日曾瀉8.34%，市值遭同樣來自法國的愛瑪仕（Hermès）超越，淪為第二。其他奢侈品股集體捱沽，如本港上市的普拉達（01913，Prada）股價昨日低收4.18%，報46.95元。

亞太區銷售減11% LVMH生意不如預期，花旗分析師直言「連市場上最保守的估計都沒料到這麼弱」，主要是收入貢獻最大的日本以外亞太區，收入按年倒退11%。更令人擔憂的是，連美國和日本都錄得生意額按年倒退3%及2%。財務總監稱，上季市場趨勢並無大變，中國內部需求亦無改變。

論產品，紅酒及烈酒部門的收入倒退9%，為各部門最多，再細分原來紅酒與香檳僅跌1%，干邑等烈酒瀉17%；LV、Christian Dior所屬的時尚及皮革部門，亦見收入按年跌5%。反觀香水與化妝品僅跌1%，手錶與珠寶則持平。

德國護膚品集團Beiersdorf上季成績表好壞參半，整體收入按年升10.7%，並維持全年指引不變。高檔品牌萊珀妮（La Prairie）銷售額急跌17.5%，原因包括內地旅遊銷售網點的生意不振，要全力減少庫存，尤其是海南島，但電商渠道收入大增24%。旗艦品牌Nivea的生意額則增2.5%，集團指增速低一來是去年基數較高，二來是中國市場要「戰略重整」，反觀北美生意額有雙位數增長。