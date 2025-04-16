標普預警亞太區信貸惡化 資金趨緊縮

由美國發起的全球貿易戰，令全球經濟前景蒙上陰影，其中信貸評級機構標準普爾坦言，隨着市場波動持續，融資條件將會趨緊，使到資金流動性緊張將加劇，這必然對亞太區信貸市場不利，令地區信貸狀況惡化，從而打擊經濟增長和市場信心。

標普表示，儘管美國總統特朗普早前暫停90天的對等關稅，以及對電子產品出口立場態度軟化，為亞太經濟體提供了一些喘息機會，但實際上亞太區尚未脫離困境。主因中美關係惡化將進一步打擊市場信心，並嚴重擾亂供應鏈和全球貿易流動。對依賴中美出口做生意的製造商和小型經濟體造成巨大打擊。中國出口商可以靠減價來卸載過剩的產能，但這可能會令到亞太地區製造商利潤率下降。

印尼外匯儲備創新高 該行警告，如果出現資產大幅重新定價，可能會加劇市場波動並限制融資，就算是具有評級的發行人亦不能幸免。

亂世之下，現金為王。印尼當局公布3月外匯儲備總額，就按月上升1.29%至1,571億美元（約1.22萬億港元），創該國的歷史新高。大華銀行報告指出，這是由於國家收入增加和政府撤回外債所推動。另外，由於美國關稅戰造成的不確定性，銀行體系以印尼央行存款形式，儲存過剩流動性也支撐了儲備金的增加。

該行預期，在財政和貨幣政策的持續協同作用，以及持續的出口收入匯回政策的推動下，印尼儲備狀況仍可能保持強勁。

另邊廂，澳洲央行公布的4月會議紀錄顯示，央行委員會認為，特朗普的關稅計劃會帶來經濟下行及通脹上升風險，將密切關注這些風險的表現。現階段貨幣政策不宜對潛在的風險作出反應，而5月會議將是重新審視貨幣政策制訂的合適時機，但沒有為下月會議預先決定採取甚麼行動。市場預期，該行下月將會減息0.25厘。