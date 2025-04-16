滙豐：關稅戰升級拖低滬深股盈利

即使滬綜指及滬深300指數雙雙升足6個交易日，已累漲5.52%及2.59%，但外界對中美關稅戰掀起的金融震盪仍心有餘悸。滙豐環球研究發表報告指，受關稅升級影響，將加深拖累滬深300指數的盈利表現，決定一次過調低滬綜指、滬深300指數及深成指今年底目標5至8%。

滙豐研究指，原預期關稅對滬深300指數的盈利影響介乎3至4%，但現時關稅升級估計影響可能介乎5至7%，又補充指現時情況仍然浮動，隨時都會快速改變。因應近期發展，該行同時調降上述3大股市指數的目標，分別降至3,600點、4,300點及11,500點，比起昨收報的3,267點、3,761點及9,858點，仍約有10.19%、14.33%及16.65%的潛在上升空間。

不過，深圳股市昨日跑輸滬市，深成指及深圳創業板指數各挫0.27%及0.13%，結束5連升。大市交投也持續減少，滬深兩市主板成交僅錄1.07萬億元（人民幣‧下同），為兩周來最少。

內銀定存息傳普遍低於兩厘 人民幣在岸及離岸匯價亦見受壓，雖然由官方開出的人民幣中間價轉升14點子，報7.2096兌每美元，但昨午4時半在岸價仍收報7.3146，按日跌125點子，3連升止步；離岸價亦曾低見7.3262。人民幣回調之際，市傳多間內銀已開始陸續下調銀行存款利率，中長期限存款利率下降10至50點子不等，令大多數銀行定期存息普遍低於兩厘，或反映內銀負債壓力。

對於昨到期的千億元中期借貸便利（MLF），中國人民銀行暫未刊出招標公告，同日僅進行1,645億元的7天期逆回購，全日逆回購淨回籠29億元。另外，中國財政部公布，將於下周三在香港發行今年第二期人民幣國債，規模為125億元，具體發行安排將在香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）公布。