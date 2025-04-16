融創傳洽商將境外債轉股票
內房股昨日普遍下跌，其中融創中國(01918)更一度瀉9.21%，低見1.38元；收市報1.42元，跌6.57%。據報融創跟部分債權人磋商，計劃將所有境外債券轉換為股票。該企將於本月底與債權人對簿公堂。
據了解，本次融創提出的計劃，債權人可選擇不同轉換期的強制性可換股債券轉為股票，若落實將會是首間內地大型房企將所有美元債券轉換為股票。消息指，包括可轉債定價在內的細節仍討論中，可能仍會有變化。
上月底，融創中國公布委任財務及法律顧問，開展第二輪債務重組，是集團首次承認將會進行第二次境外債重組，成為內房行業首例。2023年該企已完成總值90億美元（約702億港元）的境外債務重組後，信達香港提出針對融創的清盤呈請，涉及本金總額3,000萬美元（約2.34億港元）及應計利息，案件將在本月28日再訊。
另一間內房企遠洋集團(03377)公布，旗下附屬公司北京遠洋控股集團在截至去年12月底止全年，按中國企業會計準則，除稅後淨虧損擴大14.44%至153.35億元人民幣。
中融信託或面臨清盤
事實上，內地經濟和房地產未全面向好，因產品違約及資不抵債的中融信託繼在2023年底被接管後，近日據報該信託將面臨清盤，該信託原為內地最大影子銀行之一，被接管前違約產品規模就達2,500億元人民幣。據悉，本次清盤因該信託沒有上市，相信其潛在清算及破產程序將會曠日持久。
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