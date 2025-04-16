大行最悲估華GDP返3字頭

瑞銀料對美出口瀉66% 人行或減息0.4厘 今年首季中國宏觀經濟數據出爐前夕，再有大行下調了中國國內生產總值（GDP）按年增長預期。繼巴克萊、花旗、摩根大通、高盛之後，瑞銀、摩根士丹利及荷蘭國際集團（ING）銀行齊出手削減今年GDP增長預測，其中以瑞銀最為悲觀，預測增速僅3.4%，重現2022年疫情期間的「3字頭」，若成真，恐要打入1978年以來官方紀錄GDP增速倒數三甲之列。

中國上月出口增速無論以人民幣或美元計價，雖然均由跌轉升，但據報瑞銀認為，美國對等關稅對內地出口將造成前所未有的挑戰，並將引發內地經濟重大調整。若目前加徵關稅的幅度保持不變，或將令中國GDP增長減速逾兩個百分點，縱使可預計中央將推出額外的刺激措施。由於中美之間關稅稅率存在「極大不確定性」，該行暫料內地對美出口未來數季將急降三分之二或66%，按美元計今年出口總額或減少10%。

增財政刺激 或本月降準 考慮到美國關稅壓制內地出口表現，瑞銀不但調低此前估升4%的今年內地經濟增長預測，亦重申明年增速可能放緩至3%的預測。該行估計，內地政府財政刺激措施將有助推升GDP，重點在於擴內需及協助企業與家庭應對關稅衝擊，並相信中國人民銀行將至少減息0.3至0.4厘，或最快於本月開始降低存款準備金率，惟國內投資和消費仍將繼續受到負面影響，政策刺激效應亦恐怕會減弱。

除瑞銀之外，摩根士丹利亦發表報告指，受關稅影響，將今年內地經濟增長預測由4.5%下調至4.2%。在其基準情景中，假設中美兩國在未來數月將啟動貿易談判，美國對華加權平均關稅稅率年底前將分階段降至34%，包括在未來一至兩個月內取消與藥物芬太尼相關的20%關稅，及將對等關稅從125%降至60%，以減少對美企供應的衝擊。

中美關稅前景正深陷迷霧之中，影響更難評估，ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示認同，但一切來得比預期更快的關稅升級行動對GDP帶來的影響，正推向該行預估的0.4至0.8個百分點範圍上限。一旦關稅不迅速逆轉，預期內地出口受拖累的程度將在本季更明顯。該行對今年內地GDP預測已經先行下調0.2個百分點至4.5%，而今年官方定下的經濟增長目標「保五」能否實現，則取決於中國政策應對的速度和有效性。

野村擬縮內地財管業務 作為全球成本削減行動的一部分，全球主要糧商之一的Archer Daniels Midland Company（ADM）子企托福上海（Toepfer Shanghai）據報開始關閉在中國的國內貿易業務，相關業務預計9月底結束，暫未披露受影響的員工人數，市傳子企將進行裁員，而上海的其他業務則不受影響。

與此同時，外媒報道，野村控股調整中國業務布局，收縮最初側重的財富管理業務，轉為優先擴展券商及資產管理業務。

投行紛降內地今年經濟增長預測