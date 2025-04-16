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映恩生物首掛每手賺1.1萬
映恩生物昨首日掛牌收市升1.16倍，成為今年新股首日賺錢王。
藥明生物(
02269
)及中國生物製藥(
01177
)有份持股的內地抗體偶聯藥物（ADC）生科公司映恩生物(
09606
)昨日首日掛牌，開市報181元，之後一度高見222元，較招股價94.6元高出127.4元或1.34倍；收市報205元，較招股價升110.4元或1.16倍，以每手100股計，一手帳面賺1.1萬元，超越蜜雪集團(
02097
)成為年初以來新股首日「賺錢王」。
映恩是次上市國際發售超購12.5倍，為未有盈利生科股（B仔股）中、自2021年11月初掛牌的微創機器人(
02252
)國際配售超購約15倍以來最多。至於其香港公開發售超購114.1倍，因而觸發回撥，令公開發售佔比增至近43.5%，一手中籤率逾80%，每認購10手穩獲派一手。
遇見小麵申港上市
此外，初步招股文件顯示，內地連鎖餐飲集團廣州遇見小麵遞交來港上市申請，招商國際為獨家保薦人。該企主要股東包括碧桂園(
02007
)、九毛九(
09922
)、百福控股(
01488
)等，去年營業額11.54億元人民幣，按年增44.2%；利潤6,070萬元人民幣，按年增長32.2%。
其他新股消息方面，人工智能（AI）初創北京智譜華章科技股份已聘請中金公司(
03908
)，以推動最快今年A股上市，成為首間啟動上市計劃的「大模型六小龍」。智譜投資者包括阿里巴巴(
09988
)及騰訊控股(
00700
)，今年3月最新一輪募資集資10億元人民幣，當時投資者包括地方政府企業，惟該企早前已被美國商務部列入貿易限制清單。
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