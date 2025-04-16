產經

港股6日漲千六點 成交逾兩月最奀

港股昨錄北水淨流入逾72億元，按日增逾24%。（中新社圖片） 港股昨錄北水淨流入逾72億元，按日增逾24%。（中新社圖片）
港股昨錄北水淨流入逾72億元，按日增逾24%。（中新社圖片）
港股昨日好淡爭持，恒生指數收市升48點或0.23%，報21,466點，連升6日，累升1,637點或8.26%。大市於復活長假期前夕交投轉趨審慎，全日成交只有1,850億元，是自2月6日之後的超過兩個月新低，「北水」則淨流入逾72億元，較上日增加逾24%。
恒指昨日高開186點，報21,603點，開市已經見全日高位，之後升幅收窄且由升轉跌，最多跌119點，低見21,297點，尾市表現回穩。
REIT今年望納滬深股通
滙豐環球研究最新發表研究報告指，雖然全球貿易環境可能繼續帶來市場不確定，但房地產投資信託基金（REIT）可能是分散風險的投資選擇。該行提及，REIT納入股票通的時間表尚未公布，但現階段已經看到數項積極進展，包括將A股REIT納入強積金的合資格投資，以及H股REIT轉讓的印花稅豁免。
該行認為，REIT通在今年實現的可能性很高，而據香港交易所(00388)說法，目前正處於實施階段，港交所正與內地合作夥伴就技術及營運問題進行協調。H股REIT板塊中，偏好領展房產基金(00823)及置富產業信託(00778)，因兩股具有更高的每單位分派確定性，同時納入股票通也有助上述兩股重新評級。領展昨微跌0.14%收市，報34元；置富產業信託則升0.25%，收報3.96元。
滙豐環球研究發表報告指出，貿易戰升溫可能影響經濟增長，但卻推動各地加大政策支持力度，維持對亞洲股票市場評級不變，其中內地、香港及印尼股市繼續為「增持」，又指在不確定時期下，專注內需導向的市場及行業表現相對穩定，可減低外部風險對收益的影響。
另外，摩根大通最新的中國市場報告提及，列出MSCI中國指數各板塊成分股未來12個月盈利預測上調最多的5隻股份。
摩通調高泡泡瑪特盈測67%
其中通訊服務板塊方面，中國儒意(00136)、金山軟件(03888)、在美上市中概股騰訊音樂、嗶哩嗶哩(09626)和中概股BOSS直聘的未來12個月每股盈利預測上調24%、10%、10%、8%和6%。
至於非必需消費品方面，泡泡瑪特(09992)、中概股好未來、吉利汽車(00175)以及在上交所上市的小商品城和江淮汽車，未來12個月每股盈利預測上調67%、37%、29%、26%和23%。
摩通上調MSCI中國股份盈測摩通上調MSCI中國股份盈測
摩通上調MSCI中國股份盈測
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