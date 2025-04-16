港股6日漲千六點 成交逾兩月最奀

港股昨日好淡爭持，恒生指數收市升48點或0.23%，報21,466點，連升6日，累升1,637點或8.26%。大市於復活長假期前夕交投轉趨審慎，全日成交只有1,850億元，是自2月6日之後的超過兩個月新低，「北水」則淨流入逾72億元，較上日增加逾24%。

恒指昨日高開186點，報21,603點，開市已經見全日高位，之後升幅收窄且由升轉跌，最多跌119點，低見21,297點，尾市表現回穩。

REIT今年望納滬深股通 滙豐環球研究最新發表研究報告指，雖然全球貿易環境可能繼續帶來市場不確定，但房地產投資信託基金（REIT）可能是分散風險的投資選擇。該行提及，REIT納入股票通的時間表尚未公布，但現階段已經看到數項積極進展，包括將A股REIT納入強積金的合資格投資，以及H股REIT轉讓的印花稅豁免。

滙豐環球研究發表報告指出，貿易戰升溫可能影響經濟增長，但卻推動各地加大政策支持力度，維持對亞洲股票市場評級不變，其中內地、香港及印尼股市繼續為「增持」，又指在不確定時期下，專注內需導向的市場及行業表現相對穩定，可減低外部風險對收益的影響。

另外，摩根大通最新的中國市場報告提及，列出MSCI中國指數各板塊成分股未來12個月盈利預測上調最多的5隻股份。

摩通上調MSCI中國股份盈測