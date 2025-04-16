渣打大灣區首季營商景氣升 憂轉弱

渣打銀行聯同貿發局公布今年首季「渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）」，季內營商活動現狀指數升至53.5，創2024年第二季以來新高。然而，調查於今年2至3月進行，受訪者的看法並未反映近期美國開打全球貿易戰及中美博弈局勢全面升級的衝擊。貿發局首席經濟師（大中華區）趙永礎指，過去大灣區企業大多以外貿為主，雖然對美國的貿易可能受限，但仍有歐盟、東盟等市場，亦有龐大的內需市場尚待開發，因此對前景不用太悲觀。

企業有力應對美關稅 首季數字反映區內企業有能力應對美國首輪加徵的關稅，相信部分受惠於DeepSeek效應，以及市場對中央推出更多提振政策的憧憬。其中，8項營商指數的子指數當中，6項按季錄得升幅，且全數高於50的中性線以上，分別為產能利用率（升3.2個百分點）、原材料庫存（升9個百分點）、融資規模（升3.2個百分點），以及利潤（升3.1個百分點）。

按城市劃分，撇除深圳，所有城市的現狀和預期子指數按季都有改善。其中，香港的現狀子指數更連續4個季度上升，達到53.5；預期指數更由50.8躍升至56.9，表現僅次於廣州。廣州最新的現狀和預期子指數分別處於60.3及58，是所有城市中表現最好。

港宜加強支援中小企 渣打大中華及北亞區高級經濟師劉健恆表示，考慮到關稅政策所觸發的市場調整，中國為加快穩定市場情緒，4月下調存款準備金率或政策利率（7天逆回購利率）的機率大幅增加，預期內地未來的貨幣及財政政策都會維持寬鬆。與此同時，香港亦需加大對中小企的短期支援，促進更多非美國貿易走廊相關的貿易流。

他補充，美國的關稅政策多變，「4月2日至今事情已改變很多，由很高的關稅、到90日暫緩，又有很多豁免」，因此仍需觀望未來進展，料下一季度數字可能轉弱。

首季渣打GBAI城市營商子指數