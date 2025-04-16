美團3年擲千億助餐飲業

內媒引述薛冰指，去年餐飲行業的增速，從陡降到了相對平穩的趨勢，外賣仍保持高增長。更可喜的是，以價換量的惡性競爭開始放緩，價格戰逐漸回歸理性。美團數據顯示，餐飲行業正進入健康增長、持續增長的新周期。

然而，在這個新周期，餐飲傳統大店模式在選址、租金、人力上的重投入，已成為拓店的巨大阻力。因此，美團外賣決定持續投入助力好商家。薛冰指，1,000億元將聚焦4大方向，包括幫助商家補貼消費者啟動需求、發放助力金幫商家增加收入、扶持及獎勵優秀品質商家，以及推動明廚亮灶覆蓋10萬家店、加強行業基礎建設等。

推閃購24小時服務消費者 此外，美團正式發布即時零售品牌「美團閃購」。該品牌定位為24小時陪伴消費者的新一代購物平台，聯合全國近3,000個縣市區的零售商、品牌商與本地中小商家，將服務全國10億消費者的日常購物需求。即日起，美團閃購將免費送出30萬份數碼家電及日用百貨類別「開門好禮」，提供「1分錢」搶88元神券包福利。

政策消息方面，內地國家市場監管總局發布《貫徹落實民營企業座談會精神重點舉措清單》，提出37條重點舉措。