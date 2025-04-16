小鵬飛行車第三季預售

人形機械人擬5年內商用

另該企汽車機械人中心產品總監施曉鑫稱，旗下人形機械人IRON擬於未來3至5年內實現於工廠、總部大樓和門市的場景應用，惟現階段要談定價屬言之尚早，並希望定價較一輛汽車便宜一半。他又指，人形機械人的工作效率是人類的十分之一，或者是五分之一，同時中國在製造機械人的供應鏈和軟件開發實力強，毋須擔心供應鏈問題。