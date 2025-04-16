小鵬飛行車第三季預售
近年無人機和人形機械人發展一日千里，小鵬匯天聯合創始人兼副總裁王譚表示，小鵬汽車(09868)首架飛行汽車「陸上航母」的量產工廠將於今年第三季竣工，同時啟動預售，售價不超過30萬美元，年銷售目標為一萬輛。飛行汽車會首先在中國銷售，然後擴至中東以及其他海外市場，而該飛行汽車預計第四季取得飛行體型號合格證（TC）。
人形機械人擬5年內商用
另該企汽車機械人中心產品總監施曉鑫稱，旗下人形機械人IRON擬於未來3至5年內實現於工廠、總部大樓和門市的場景應用，惟現階段要談定價屬言之尚早，並希望定價較一輛汽車便宜一半。他又指，人形機械人的工作效率是人類的十分之一，或者是五分之一，同時中國在製造機械人的供應鏈和軟件開發實力強，毋須擔心供應鏈問題。
關稅添壓 日產傳減產
不過，該行予中升的目標價由17元降至15元，評級為「增持」；永達目標價由2.5元降至2.4元，評級為「與大市同步」；另美東目標價由2.1元升至2.2元，評級為「與大市同步」。
另一方面，為了迴避新關稅，消息指日產汽車（Nissan）計劃在今年5至7月期間，削減在美國主力銷售車型Rogue運動休旅車在日本九州工廠的生產量，成為因關稅壓力而調整全球產能布局的車廠。早前全球第四大車企Stellantis亦宣布，暫停位於墨西哥與加拿大的兩座工廠運作，本田亦計劃將下一代思域（Civic）油電車生產將從墨西哥移至印第安納州。
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