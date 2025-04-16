小米手機內地市佔奪冠

內媒從供應鏈獲得的權威市場調研數據顯示，受惠中國補貼政策優勢，以及小米15系列、REDMI K80系列熱銷，3月小米新機啟動量達324.37萬部，按年增16.99%，市佔率17.98%；華為新機啟動量按年增19.87%至322.96萬部，市佔率17.9%。可見小米與華為的市佔率相當接近，競爭激烈。小米股價昨收報43.1元，跌0.23%，成交70.53億元。第三至第五大品牌新機啟動量均也出現不同程度下滑，其中Apple新機啟動量255.65萬部，按年減9.86%，跌至第五。

另小米據報在手機產品部組織架構下成立晶片平台部，由曾任職高通產品市場高級總監的秦牧雲主責。去年底，內媒指小米成功研製國內首款3納米手機系統級晶片，亦有指小米15S Pro將首發搭載其自家研發的SoC晶片登場。

iPhone出貨飆一成避關稅 至於全球排名，不同調研機構的排名亦有出入。據IDC報告，首季全球智能手機整體出貨量按年增1.5%至3.05億部；三星出貨量達6,060萬部，市佔率19.9%，排名第一；居次席的Apple出貨量按年增一成，至5,790萬部，主要是Apple本身急於囤貨，以盡可能抵銷來自中國商品要被美國大幅加徵關稅的影響。至於第三至第四分別為小米（出貨量4,180萬部，市佔率13.7%）、OPPO（出貨量2,350萬部，市佔率7.7%）及vivo（出貨量2,270萬部，市佔率7.4%）。

不過，另一調研機構Counterpoint Research公布今年首季Apple出貨量仍居冠席，市佔率19%，之後依序是三星（18%）、小米（14%）、vivo（8%）以及OPPO（8%）。

為了爭奪市場，摺機及人工智能（AI）功能，將是各大廠商較勁之處。昨日就有報道披露Apple首款摺疊螢幕手機細節，包括外螢幕5.49吋、內螢幕7.76吋，搭載屏下鏡頭技術，解像度達2K+級別，預計明年底上市；另還將推出18.8吋iPad Fold，全面進軍摺疊裝置市場。

杭州擬推動基金千億谷AI AI方面，《杭州市建設人工智能產業發展高地實施方案（2025年版）（徵求意見稿）》公開徵求意見提到，引導「3+N」杭州產業基金群撬動社會資本及金融資本，投向AI相關方向的產業基金規模超過1,000億元人民幣等。

3月智能手機品牌在華新機啟動量排名 全球智能手機品牌首季市佔率