專家點評：美元霸主地位走到盡頭？

投資市場由上周初的極度悲觀情緒，迅即轉變得似乎過分樂觀，美股或亞太區股市也反彈不少。原因很簡單，就是特朗普轉軚，原因不深究。

上周四特朗普突然宣布暫緩對其他國家徵收較高稅率的對等關稅90日，期間大幅降低對等關稅至10%。儘管即時上調對中國徵收的關稅稅率至145%，中美關係因貿易問題變得愈來愈緊張，惟A股和港股仍然跟隨外圍反彈，投資者已憧憬中美貿易鬥爭快將完結，資金超前部署股票市場。

料股債匯短期波動未完 周日有消息指，美國將智能手機、電腦，以及半導體等其他設備和元件排除在新的對等關稅之外，特朗普澄清只是計法更改，不是撤回。然而，昨日亞太區股市照樣歡喜若狂，恒生指數升幅達2.4%，收升502點，報21,417點，重上100天線以上，短期或受制10天線約21,561點水平。從指數走勢上，投資者是十分樂觀的，但只是建基於美國短期內與多國以至中國談判順利的前設，一旦風向再轉變，看好的投資者又會遭殃。

政治從來是投資的敵人，特朗普的任性，短期將繼續左右股債匯。值得留意的是，在股市反彈的同時，美國國債被拋售的情況並不尋常。美國10年期國債孳息率從上周一的3.86厘水平，大幅升至4.592厘，升穿3月高位，有認為是中國大幅拋售美國國債所致。

上周花旗報告指出，儘管國債市場出現拋售，但期貨基差交易未見明顯壓力。美債的實際利率下跌幅度也大於名義利率。4月2日至4月9日期間，外國官方持有的美債甚至增加了30億美元，這意味着上周的市場動盪，更可能是由於市場對美債需求下降的擔憂所導致的「買家罷工」，而非實際的外國投資者拋售行為。

美債息攀升，主要是全球資產價格波動下，金融機構需要在短時間內去槓桿，而被動沽出國債而平衡組合風險。由於美股是短時間內大挫，金融機構也是短時間內沽出，所以才被說成是「爆雷」或流動性出現問題。

結算貨幣角色仍難撼動 不過，只要留意上周美國拍賣10年及30年國債反應依然理想，可知中長線國際投資者仍然對美債興趣不減，何解呢？短線而言，就算美國政策不確定性高，無論從關稅、各國關係、美國今年經濟，以至會否引發經濟大蕭條也存在巨大變數。不過，美元在全球經濟活動可見，其地位仍然是鞏固的。

過去多年有聲音認為要去美元化，部分國家也不遺餘力，結果行動最誠實，以美元作為結算的地位，似乎未受影響。當然，金價近期再次創新高，部分原因或許是不信任美元所導致，但試問，假如你有一條一公斤的金條（價值相等於85萬港元），只可兌換成一個國家的貨幣持有至永遠，會換成哪國的貨幣呢？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）