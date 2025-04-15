大行觀點：關稅戰打開全球投資新格局

美國近期改變關稅政策，令全球市場出現全新的發展格局，同時為投資者帶來挑戰與機遇。在現時反覆波動的市況中，惟有深入了解事態發展，才能作出明智的投資決策。

美國近期宣布改變關稅政策，導致環球市場急劇波動。由於美國銳意進入「再工業化」周期，故必須重新審視投資策略。美國試圖透過改變關稅以重塑環球貿易發展格局，其中一項潛在影響是中國可能要轉向較為依賴消費帶動經濟的模式，過程中將出現贏家和輸家。

投資者應考慮加強投資於與美國本地製造業和服務業相關的項目，有機會在「再工業化」趨勢中受惠。此外，若中國以加快推行內部刺激經濟措施作為回應，中國消費行業可望受惠於任何推動內部消費的措施。密切留意局勢變化並相應調整投資組合，有助投資者把握獲利機會，並盡量減輕環球貿易格局轉變所帶來的風險。

內需主導經濟體防禦強 全新的宏觀經濟與市場形勢可能會帶來經濟重整階段，對環球市場構成影響，依賴出口的東盟經濟體將面臨挑戰。由於貿易轉運漏洞被堵塞，越南和泰國等國家可能需要調整經濟模式。相比之下，印度經濟側重內部需求，在應對外圍衝擊時的表現會相對穩健。投資者應考慮分散投資於內部需求強勁的經濟體，從而盡量減輕地緣政治風險及加強投資組合的穩健性。

此外，建議留意估值處於歷來較低水平的行業，並透過檢視信貸息差以尋找有利的風險溢價，此舉有助發掘潛在的投資機會。靈活的投資方針並定期評估估值，有助投資策略配合市場動向，並把握全新出現的投資機遇。

雖然風險資產的估值料將下跌，但不同資產的調整幅度並非一致。例如，美國大型科技股及信貸息差等資產類別，特別是投資級別債券及已發展市場高收益債券，已經率先出現估值重設，股票的估值倍數下降，而信貸息差則擴闊。

估值重設帶來入市機會 至於美國優先政策，可能觸發一些外資撤離當地市場。雖然當地散戶投資者繼續買入美國股票，但勞動市場需保持穩健，才能延續這股趨勢。若美股的估值回復至長期平均水平，對美國及外國投資者而言，可望湧現大量投資機會。這個情況可為投資者提供策略性入市位，把握以較為有利的估值水平入市的獲利機會，隨着市況回復穩定時，投資回報有望提高。

雖然當前市況充滿挑戰，但隨着估值重設，市場的長期回報潛力正在上升。投資者應考慮維持較高的現金配置，從而在估值重設時把握新出現的投資機會。

投資重點在於嚴守風險管理紀律及分散投資，並把握隨時出現的投資機會。此舉包括密切注意估值，並把握市場回調的機會，從而建立具抗跌力的投資組合，以有效應對未來的不確定性，毋須在由消息主導的市況中試圖猜測完美的買賣時機，維持長遠目光可確保投資策略與不斷演進的市況保持一致，讓投資者能夠受惠於長期增長潛力。

宏利投資管理