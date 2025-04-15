居屋成交：兆康已補價賣350萬 7年貶22%

樓價一直下滑，居屋市場錄大幅蝕讓個案，屯門兆康苑兩房單位以350萬元已補價自由市場價售出，原業主持貨約7年帳面損失超過兩成。

祥益古文彬表示，上述單位為B座中層4室，實用面積約404方呎，內籠裝修新淨，收樓後即時可以入住，故吸引區內買家購入自住，成交呎價約8,663元。據悉，單位2018年購入價約450萬元，至今貶值約100萬元，跌幅約22.2%。

龍門居綠表每呎僅$6639

同區未補價第二市場居屋亦有承接，該行黃慶德稱，區內龍門居12座高層J室，實用面積約592方呎，獲綠表客以約393萬元購入，呎價約6,639元。據香港房屋委員會資料，屋苑今年暫錄約4宗未補價買賣，上址為呎價最低個案。