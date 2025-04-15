101 KINGS ROAD豪客購兩伙

同系黃大仙薈鳴最新公布已取得入伙紙，並修訂價單，為指定房協資助出售房屋申請者增設全新付款計劃，可享最高30%折扣率及2.9萬元優惠。該公司執行董事程德韻表示，項目正進行內部裝修，將屆收樓階段，有見資助出售房屋項目昨日截止申請，供應明顯不足，故推出新付款計劃。