101 KINGS ROAD豪客購兩伙
近日市場頻錄大手買賣，宏安地產(01243)旗下北角炮台山101 KINGS ROAD，昨日獲同一組大手客斥資2,153萬元購入兩伙相鄰單位自住。包括12樓A室，實用面積549方呎，三房間隔，招標成交價為1,400.4萬元，呎價約25,508元。另一伙一房單位以752.6萬元售出。
同系黃大仙薈鳴最新公布已取得入伙紙，並修訂價單，為指定房協資助出售房屋申請者增設全新付款計劃，可享最高30%折扣率及2.9萬元優惠。該公司執行董事程德韻表示，項目正進行內部裝修，將屆收樓階段，有見資助出售房屋項目昨日截止申請，供應明顯不足，故推出新付款計劃。
Bal Residence增優惠
其他市場單幢盤亦提供優惠吸客。麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，昨日修訂3張價單，為13個單位增設「12個月管理費優惠」，由本月18日至5月18日購入指定單位，可享豁免繳付成交後的首12個月的管理費。
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