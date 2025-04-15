新盤概況：海璇II三房5500萬成交
臨海樓盤的銷情保持平穩，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，最新通過招標售出第3座20樓B室三房戶，實用面積1,155方呎，設私人升降機大堂，連同一個車位以5,500萬元成交，呎價約47,619元。
同系的元朗站The YOHO Hub II售出第6座48樓C室，實用面積447方呎，兩房間隔，以767萬元獲承接，呎價約17,159元。至於西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，最快今日公布首張價單，將提供不少於157伙。
Belgravia Place 2期沽特色戶
昨日一手市場單日錄得逾20宗交易，恒基地產(00012)的長沙灣Belgravia Place第2期，招標售出第2座2樓10室特色戶，實用面積325方呎，兩房間隔，外連168方呎平台，向內園，成交價約636.7萬元，呎價約19,590元。而項目第1期將於今年7月31日落成，兩期共售出607伙，套現逾33億元。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，再售出兩伙兩房單位，共涉逾2,531萬元，其中一伙單位買家為內地客。
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