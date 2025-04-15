新盤概況：海璇II三房5500萬成交

同系的元朗站The YOHO Hub II售出第6座48樓C室，實用面積447方呎，兩房間隔，以767萬元獲承接，呎價約17,159元。至於西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，最快今日公布首張價單，將提供不少於157伙。