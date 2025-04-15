藍籌盤交投挫12%

上半月映灣園捧蛋 康怡月縮六成 中美貿易戰陰霾下，二手樓市交投轉靜，綜合市場資料，10大屋苑4月上半月暫只錄約76宗買賣，按月下跌約12%，期內半數項目成交減少，東涌映灣園至今仍是零成交。其次，鰂魚涌康怡花園亦只錄約兩宗買賣，按月下挫約60%，同屬港島藍籌盤的鴨脷洲海怡半島，同期交投量跌約50%。

映灣園3月上半月錄至少7宗買賣，本月交投被「冰封」。利嘉閣李錦榮表示，受長假期及關稅戰影響，區內準買家放緩入市步伐，加上屋苑放盤業主議幅有限，同區仍有其他屋苑放盤選擇，吸走客源，預期下半月映灣園將陸續錄得成交。

太古城呎價跌8.1%最甘 海怡半島4月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價按月亦跌約4.7%至約11,953元。港島東指標鰂魚涌太古城暫錄約12宗買賣，較上月同期增加約33.3%，同期平均實用呎價跌約8.1%，最新報約14,782元，跌幅為同批項目中最大。

將軍澳新都城本月錄約6宗買賣，按月少約兩宗，平均實用呎價約12,373元，按月下挫約5.1%，部分業主擴大減幅。美聯黃少明指，該盤1期2座低層套三房戶，實用面積約526方呎，原先叫價700萬元，近日降價至620萬元，終再減至604萬元售出，累積減幅約13.7%，呎價約11,483元。

此外，雖然政府調低細價樓印花稅，但上車盤沙田第一城交投再度回落，4月暫錄約7宗買賣，按月跌約41.7%，屋苑月內連錄低於「4球」買賣。消息稱，屋苑49座一個低層單位，實用面積約284方呎，最新僅以365萬元成交，呎價約12,852元。

事實上，買家入市信心減弱，多個大型屋苑單位，都要蝕賣才有承接。利嘉閣李曉敏稱，荃灣愉景新城2座中層兩房戶，實用面積約495方呎，叫價628萬元，經議價後以600萬元成交，呎價約12,121元，約3年帳蝕38萬元。

滙景三房售742萬輸29% 美林物業林小燕表示，藍田港鐵站上蓋的滙景花園1座高層E室，三房間隔，放盤約兩個月，即減價46萬元，以742萬元售出，呎價約12,085元。原業主2019年7月購入，帳面蝕313萬元，貶值約29.7%。

納米單位樓價跌勢顯著。市場消息指，旺角利奧坊‧曉岸2座低層單位，實用面積約198方呎，成交價315萬元，呎價約15,909元，近6年帳面跌價逾21%。同區利奧坊‧凱岸1座同面積單位，僅以319萬元沽出，呎價約16,111元，約7年帳面貶值約40%。

4月上半月10大屋苑交投表現