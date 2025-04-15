簡訊一覽
●挪威銀行（Norges Bank）於上周三在場內減持名創優品(09896)436.4萬股，每股均價約28.62元，持股量由5.27%降至4.92%。
●思摩爾國際(06969)於4月10日獲執行董事熊少明在場內增持1,226萬股，每股均價約11.37元，持股量由39.4%增至39.6%。
●申洲國際(02313)於上周五獲主席馬建榮在場內增持30.9萬股，每股均價約47.24元，持股量由42.37%增至42.39%。
●鍋圈食品(02517)於上周四被JD.com, Inc.減持1,924.84萬股，每股均價約2.53元，持股量由5.66%降至4.59%。
●東方證券(03958)預計今年首季度淨利潤14.36億元人民幣，按年增加62.08%。
●中國建築興業(00830)今年首季未經審核營業收入約為20.91億元，按年升2.99%；經營溢利約為4.32億元，按年升0.19%；累計新簽合約額約37.2億元。
●預計最快5月登陸港股的深圳上市「電池王」寧德時代公布，今年首季淨利潤139.63億元人民幣，按年升32.85%；另消息指，該企與螞蟻集團、出行服務平台哈囉在近日正式簽署戰略合作協議，將圍繞綠色智能出行、數字科技、綠色營運及綠色投資4大方向展開深度合作。
●港亞控股(01723)公布，於上周五交易時段後，集團在公開市場進一步購入約10個單位的比特幣，總代價為626.78萬元。繼進一步比特幣購買事項後，集團已購買合共約28.88個單位的比特幣，總代價約1,963.34萬元。
●外媒報道，全球最大加密幣交易所幣安（Binance）正探索與美國總統特朗普家族旗下加密貨幣企業World Liberty Financial（WLF）達成商業合作，包括幣安現探討上架由特朗普家族旗下加密貨幣項目WLF發行、與美元掛鈎的加密穩定幣「USD1」，若成功納入，或為特朗普家族帶來幾十億美元潛在利潤。
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