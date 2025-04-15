●預計最快5月登陸港股的深圳上市「電池王」寧德時代公布，今年首季淨利潤139.63億元人民幣，按年升32.85%；另消息指，該企與螞蟻集團、出行服務平台哈囉在近日正式簽署戰略合作協議，將圍繞綠色智能出行、數字科技、綠色營運及綠色投資4大方向展開深度合作。

●外媒報道，全球最大加密幣交易所幣安（Binance）正探索與美國總統特朗普家族旗下加密貨幣企業World Liberty Financial（WLF）達成商業合作，包括幣安現探討上架由特朗普家族旗下加密貨幣項目WLF發行、與美元掛鈎的加密穩定幣「USD1」，若成功納入，或為特朗普家族帶來幾十億美元潛在利潤。