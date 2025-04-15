金價衝頂後回吐 港9999金條每両破3萬

國際現貨金價昨日再次創歷史新高每安士3,245.76美元後回吐，在3,200美元水平整固。據恒生銀行牌價，每両9999金條價格突破3萬港元關，報30,080元，賣出價為30,480元。多家投行繼續看好金價表現，高盛指若美國經濟衰退，今年現貨金價或見3,880美元；摩根大通料4,000美元大關可能比預期來得更快；而瑞銀料年底前見3,500美元。

明年中望闖4000美元 高盛最新修訂預測，預計現貨金價到今年底將升至3,700美元，明年中將升至4,000美元，主要是調高今年各國官方儲備月均增持量預測至約80噸（約256萬安士）。以昨日觸及的歷史高位計算，涉資83.09億美元（約648.1億港元）。

此外，經濟衰退風險上升亦會驅使資金流入投資實金的ETF（交易所買賣基金），一旦成真，ETF吸資誘發的買盤會使金價今年內升至3,880美元。

摩通亦指，金價升勢正在加速，考慮到收益遞減規律、投資者對整數價位的偏好，相信4,000美元大關可能比預期來得更快，尤其是在世界走多極化，黃金儲備較其他傳統意義上的避險資產愈見重要。另瑞銀亦唱好金價今年內升至3,500美元，指基金乃至散戶仍有空間增持，但比起高盛的預測顯得相對保守。

大行估油價持續疲弱 油價方面，內地外貿數據優於預期，國際油價昨日靠穩，布蘭特期油及紐約期油分別曾升0.92%及0.86%，每桶高見65.36美元及62.03美元。不過，投行高盛潑冷水，直言油價明年會持續疲弱。

高盛把布油今、明兩年平均價位預測設於63美元及58美元，紐油設於59美元及55美元，理應高於大型油公司的損益點，問題是貿易戰令全球經濟增長疲弱，該行現預測今年全球日均原油需求僅增30萬桶，今、明兩年日均需求仍分別會較供應少80萬桶及140萬桶；一旦石油輸出國組織及盟國（OPEC+）完全放棄自願降低日均產量220萬桶的行動，且經濟放緩，布油明年恐跌穿50美元，最差情況連40美元都會失守。