大行降台積電目標價 仍看漲五成

美國總統特朗普正在炮製新的半導體關稅，拖累擬拿1,000億美元「消災」的台積電，股價昨挫2.7%，收報865元（新台幣‧下同）。摩根大通及摩根士丹利不約而同調低台積電的目標價，但對前景不悲觀，更看升約五成。

預期本季收入增達8% 摩通指出，鑑於5納米及3納米製程需求仍然強勁，先進封裝業務持續增長，且一些成熟製程亦有急單，預計台積電本季收入增長5至8%，但管理層可能因應關稅戰和全球經濟放緩，把今年收入增長指引從約25%略為下調至20%中低區間。

礙於需求增長減弱，該行將台積電2025至2027年每股純利預測下調4%、12%及4%，目標價削13.33%至1,300元，但維持「增持」評級，並補充現價已反映大部分負面因素，如無額外大幅影響每股盈利的情況，股價短期內或反彈20至25%。

摩根士丹利覺得台積電會維持今年收入指引，但消費科技產品需求惹憂，今年晶圓代工需求會較供應少2%，降目標價至1,288元。

不過，一旦關稅已計入經營指引，跟英特爾（Intel）成立合資企業有進展，且AI需求具可持續性，台積電有望迅速反彈。以市場暫時未寄厚望，建議在業績公布前趁低吸納，維持「增持」評級。