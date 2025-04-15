Apple手機印度產量飆

傳年增60%佔兩成 關稅料無礙美今季銷售 美國剛過去周末雖然減免包括中國進口的電子產品對等關稅，但對蘋果公司（Apple Inc.）等科技巨擘仍未鬆一口氣，並着手加快供應鏈轉移步伐。據悉，Apple於截至今年3月為止的12個月內，在印度組裝價值220億美元（約1,716億港元）的iPhone手機，產量按年增加近60%。有最強Apple分析師之稱的天風證券郭明錤認為，美國今季iPhone銷售應該不會受關稅影響，Apple股價周一早段曾升7.46%，報212.94美元。

消息指，現時iPhone有20%產出來自印度，供應鏈大遷徙緣自疫情期間中國實施封控措施，而印度最大企業之一塔塔集團（Tata Group）的電子製造部門除了是關鍵供應商，向來是Apple代工廠的富士康也在印度南部工廠組裝iPhone。

富士康擬印度北建廠 要留意，有傳富士康也擬在印度北部建設首家工廠，據印度傳媒引述消息人士指，該企計劃於北部新興工業發展區大諾伊達，興建佔地約300英畝（相當於171個足球場大）的工廠，計劃正跟當地政府磋商，仍未有確定具體興建日期。

印度電子和資訊技術部長Ashwini Vaishnaw本月初曾經表示，截至上月的財政年度，Apple由印度出口1.5萬億盧比（約174億美元）的iPhone，而且隨着美國總統特朗普今年2月宣布準備施行對等關稅，印度向美國的iPhone出貨量更加速上升，可見印度仍然是中美兩國烽煙四起下的最大得益者。

郭明錤對上述現象都有同感，估計自本季開始將由印度生產與出口美國iPhone機型，又稱雖然美國將電子產品進口關稅降至20%，表面上對緩解市場氣氛有幫助，但實際上對Apple的壓力仍然很大。不過，由於Apple在新春過後已開始為美國市場的iPhone備貨，現在已有逾兩個月庫存，所以他估計iPhone第二季在美國市場的銷情不會受關稅影響。

瑞銀就關稅對Apple的影響作出研判，指減免令iPhone短期加價壓力下降，減輕對Apple盈利的影響；又指Apple現時將生產線分散至印度，約佔年產2,500萬至3,000萬部iPhone供應鏈約10至15%，並維持Apple目標價在236美元和「中性」的評級。

另韓媒消息指，Apple明年下半年會推出首款摺疊式iPhone。

近年Apple在印度拓展供應鏈進程 Apple年內股價表現