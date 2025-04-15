星再度放寬幣策 下調今年GDP預測

與香港相似、屬於小型開放經濟體的新加坡，同樣受到美國關稅影響。新加坡貿易與工業部將今年新加坡的國內生產總值（GDP）增長預期從之前的1至3%，下調到0至2%；而新加坡金管局（MAS）同日亦宣布放寬貨幣政策，為今年第二次行動。

與港元跟美元掛鈎的聯繫匯率不同，新加坡元採取與一籃子貨幣掛鈎的政策。MAS早於今年1月已略微降低新加坡元的名義有效匯率（NEER）政策區間的升值幅度，惟區間的寬度和中間點將保持不變，是自2020年以來首次放寬。昨日當局宣布再降低NEER政策區間升值幅度，以減慢新加坡元的升值步伐。

MAS繼今年1月將核心通脹預測從1.5至2.5%，下調到1至2%，昨日進一步下調到0.5至1.5%，主因是看到在外部展望轉弱的情況下，進口及本地成本壓力將維持在較低水平。

新加坡今年首季經濟按年增長3.8%，較去年第四季的5%增長放緩。至於下調GDP增長預測，當局解釋，鑑於該國對貿易的高度依賴，以及與全球供應鏈的深度融合，全球和區域貿易放緩及政策的不確定升溫，將對面向外部的行業構成壓力，這可能會蔓延到面向國內的行業。

料續修訂匯率阻坡元升值 大華銀行發表報告表示，新加坡製造業、運輸和倉儲、批發貿易等對外導向型行業可能首當其衝地受到全球貿易負面衝擊，而如果區域和國內勞動力市場狀況過度疲軟，餐飲、住宿、零售等面向消費者的行業也可能受到打擊。故該行相信，MAS將會在7月宣布NEER升值幅度為零，即新加坡元今年不升值，今年稍後時間並有機會將NEER中間點向下調，以應對貿易的衝擊。