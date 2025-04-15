歐元數月內衝上1.2關機會大

上周美國股債匯三殺之後，資金流向其他資產避險，其中作為全球第二大儲備貨幣的歐元，繼上周五兌美元創1.1475約3年高位後，昨日亦曾高見1.1425；兌港元曾報8.8366。荷蘭國際集團（ING）報告表示，這與美國關稅政策混亂有關，且無論私營或公營部門，都緊盯歐元逢低入貨機會，令歐元在1.11至1.12水平形成了新的重要支持位。

有匯市交易員表示，對沖基金的歐元目標是1.2水平。瑞穗國際亦預計，未來幾個月歐元觸及1.2關口的機會較大。展望本周，分析認為，歐洲央行將周四貨幣政策會議宣布減息，或短暫結束歐元的升勢。

加拿大央行則於周三議息，市場預期加央行會維持利率在2.75厘不變。除了因為剛於上月已減息0.25厘之外，也因為近期調查顯示，消費者對短期通脹預期上升，為自2022年以來首次，可能促使央行凍息。

英國樓平均叫價385萬破頂 英國方面，當地樓市似乎不受美國關稅影響。據英國最大放盤網站Rightmove報告，4月住宅放盤平均叫價按年升1.3%，達破紀錄37.72萬英鎊（約385.4萬港元），按月亦升1.4%。該統計在3月9日至4月5日期間進行，理應已計入美國「對等關稅」的影響。可是，由於英國新印花稅措施在4月1日才實施，或反映買賣雙方在加印花稅前作最後衝刺。

此外，英國國會上周六罕有召開緊急會議，通過緊急法案授權政府接管英國鋼鐵（British Steel）的鋼鐵廠，以阻止中國敬業集團將其關閉。中國敬業集團於2020年收購英國鋼鐵，今年3月宣布將關閉該鋼鐵廠的兩座高爐，原因是已經注資12億英鎊，但廠方每日仍虧蝕約70萬英鎊。該工廠僱用了約2,700名員工，是英國最後一間冶煉原鋼的鋼鐵廠。