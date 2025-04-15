日股彈 政府：不以美債施壓貿談

日本股市昨日回升，主因美國將智能手機和其他多項電子產品排除在高額關稅，日經平均指數漲1.18%，收報33,982點；東證指數亦漲0.88%，收於2,488點。日本內閣官房長官松野博一昨日表示，在本周四啟動的美日關稅談判中，不會將持有的巨額美國國債作為施壓手段。

日本現時持有美債1.079萬億美元，為美國以外持有最多美債的國家。上周美國股、債、匯俱見下跌之後，不減持美債或成為日本有力的談判籌碼。另外，當地最大政黨自民黨似乎亦期望與美國修補關係，表示為了尊重美日同盟，或將主動提出讓日圓升值。

Yen升至130或暫緩加息 不過，在美元轉弱的背景下，日圓近期已升勢凌厲。日圓兌每美元昨日曾高見142.23，其後在143關口徘徊，升幅約0.2%。每百日圓兌港元報約5.42算。

日本央行將於本月30日起一連兩日議息，一旦加息，將助力日圓升值。行長植田和男雖然同意美國關稅政策影響全球和日本的經濟，並可能通過多種渠道給全球和日本經濟帶來下行壓力，但對於會否加息，卻「交行貨」地表示，將採取適當的貨幣政策決策，以穩定實現2%的通脹目標，同時在沒有任何先入之見的情況下，仔細審視經濟、價格和金融發展。

不過，投資銀行高盛認為，如果日圓兌每美元匯率升至約130（每百日圓兌約6港元），且持續通脹前景黯淡，日央行可能考慮暫停加息。這是因為日圓大幅升值可能擠壓日本出口商的利潤、降低進口價格、抑制國內投資並削弱工資增長，對維持緊縮政策構成挑戰。

多個地區PS5主機提價 事實上，貨幣的不穩定已影響企業的決策。索尼互動娛樂（SIE）繼早前宣布包括香港在內的多個市場的PlayStation Plus訂閱服務方案加價後，最新表示鑑於在高通脹及匯率波動等充滿挑戰的經濟環境下，將調整多個地區PlayStation 5（PS5）主機的定價，目前歐洲、英國、澳洲及新西蘭將率先受影響。