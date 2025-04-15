DHL：企業厭倦美政策反覆

全球最大物流公司之一DHL Group行政總裁Tobias Meyer表示，面對美國總統特朗普反覆無常的關稅舉措，企業和製造商已開始感到「有些厭倦」！

上周，在備受矚目的對等關稅生效後約13個小時，美國總統特朗普就宣布將對多數國家的對等關稅實施時間推遲90天；到近幾天，特朗普政府對智能手機、電腦及其他子產品排除在對中國的125%關稅以及對幾乎所有其他國家徵收的10%基礎關稅之外，可不久又指會對電子產品加徵關稅，被豁免的產品「只是轉移到了另一關稅範疇」云云，做法「彈出彈入」令人無所適從，更令全球金融市場大起大落，市場信心虛怯。

對此，Meyer向外媒訴說：「即使宣布了某些東西，兩天後是否又會再次改變」，可以看到製造業和分銷行業的決策者有些疲憊，而這些行業廠商正權衡到哪裏生產，且擔心產品發布，客戶則選擇等待特朗普關稅政策明朗後再做決定。他又稱，無論其他省錢措施能否抵銷關稅影響，加徵關稅都將增加美國消費者的負擔。

黑石憂波動掀骨牌效應 另一方面，美國私募股權投資和投資管理公司黑石集團（Blackstone）的總裁格拉伊表示，全球關稅政策的不確定性或進一步加劇市場混亂，警告美國總統特朗普的貿易政策可能會動搖金融體系，當波動加劇的時間愈長，出錯並引發骨牌效應的可能性就愈大。

他稱，市場動盪可能導致金融交易對手風險以及槓桿帶來的意外風險，若能夠盡快解決現時的不確定性，將對市場產生積極作用。