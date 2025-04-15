大戶估美債拋售潮結束

央行機構增持 債息料見頂 道指曾升511 上周美國國債孳息率急劇抽高，外界流傳中國等硬食關稅大棒的國家會拋售美國國債作為報復，阻止特朗普政府降低政府還債負擔云云。不過，摩根資產管理似乎認為這些言論只是危言聳聽，指美國國債價格有機會經已見底，反過來即孳息率已見頂，原因是海外對美國國債的需求依然旺盛。

該基金公司的全球固定收益主管米歇爾表示，據他與海外投資者的交流，上周的債價暴跌，他們未有被「震倉」，反而聯儲局數據顯示，外國央行和管理外匯儲備的機構近期有增持美國國債。他續指，波士頓聯儲銀行行長科林斯早前提過，聯儲局「絕對準備好」在債市失控的時候穩定金融市場，市場已預期聯儲局在有需要時會介入「呵護」債市。

花旗削標指目標 睇5800 然而，礙於貿易戰令經濟前景烏雲密布，花旗調低美股投資評級至「中性」，同時將標指年底目標由6,500點削至5,800點，指估值仍貴，從國內生產總值（GDP）和每股盈利（EPS）角度，也不再一枝獨秀。但要留意，該行只是覺得美股的值博率不及日本或英國股票，並非甚麼「東升西降」，事關新興市場股票的評級被貶至「減持」。放眼全球股票，花旗偏好的增長股為科技板塊，偏好的周期股為金融，偏好的防守股為醫療保健。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，貿易戰引發的不確定性重創消費信心，局面為他任職聯儲局10年來，除2020年新冠疫情初期外最嚴重，經濟是否衰退取決於貿易糾紛能否快速解決。

美國10年期國債孳息率曾回落至4.4厘以下，加上美國對電子產品的關稅有所「減辣」，美股周一早段做好，道指曾升511點，高見40,724點；標指曾升96點，高見5,459點；納指曾升412點，高見17,136點。

高盛為道指權重第二大的成分股，其季績優於預期，使股價早段最多漲3.55%，造就大市向上。受惠股市波動，該行上季炒房股票收入按年漲26.6%至破紀錄的41.92億美元，抵銷投行費用按年倒退7.98%至19.14億美元的影響，繼而推動總收入按年增長5.97%至150.62億美元，以及純利按年增長16.58%至45.83億美元。行政總裁蘇德巍稱，經營環境比起今年較早前已有很大分別。

英偉達推美製超級電腦 另一道指成分股英偉達（Nvidia）響應特朗普重振「美國製造」的大計，擬夥拍台企鴻海和緯創在共和黨票倉德州的休斯頓和達拉斯打造超級電腦廠房，預計未來12至15個月內量產，股價曾漲3.02%。公司補充，台積電的亞利桑那州廠房已開始生產Blackwell晶片。

另外，輝瑞放棄開發每日服食的減肥藥丸，因一人試藥期間肝臟受損，早段曾升1.26%，正研發減肥丸的禮來和諾和諾德則分別升3.22%及2.99%。

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