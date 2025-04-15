27隻中概股料具資格回流港上市

該行認為，一旦發生破壞性流動性事件，如果相關中概股在香港進行雙重主要上市或第二上市，美國投資者可以靈活地將其美國預託證券（ADR）轉換為香港股票，有關公司在香港上市的潛在可能性可能會催化重新評級。

摩根士丹利近日亦表示，80%市值的中概股ADR已在香港雙重上市，整體中概股ADR就佔MSCI中國指數約25%，預料即使中概股退市成真，對中國股市長期影響有限，但退市事件成真將代表中美地緣政治顯著升級，伴隨的是風險溢價上升，以及估值受壓。

瑞銀則認為，縱使2021年及2022年曾出現除牌恐慌並導致中概股平均下跌22%，預期今次情況更為可控，基於不少大市值中概股已在港雙重上市，且當中大部分在港持股已在3年內升30個百分點至近市值六成，且港股通南向投資者在港股市場持股佔比顯著上升，惟中美關係未來不確定性短期內令該等股份受壓。基於過去兩次中概股出現除牌風險，該行預計最受影響中概股為未有雙重上市股份、負債比率較高及負現金流企業，如電動車及數據中心，以及小型股；且料美國優先投資政策將針對可變權益實體（VIE）架構的企業。