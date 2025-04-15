人幣護盤見效 A股續彈大行反削目標

與美國關稅對峙之際，中國為內地股匯兩市護盤已漸見成效，昨日人民幣在岸價兌每美元於下午4時半收報7.3021，較上周五再升224點子，連升3個交易日，創4月2日來高位。國家外匯管理局國際收支司前司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，美國極限施壓的盡頭未必是人民幣貶值，反而可能會成為人民幣的轉捩點。

昨由官方開出的人民幣中間價報7.211，創逾19個月新低；人民幣離岸價亦曾低見7.3251。管濤發表文章指，中美關稅衝突進展至此，下一步中美很可能重啟經貿磋商，如果中美由對抗轉為對話，將會緩和市場恐慌情緒，利好人民幣匯價。

貿易戰升級下，市傳中國人民銀行上周為部分商業銀行發放額外的黃金進口配額，以回應機構和散戶投資者強烈的避險需求。

外匯佔款餘額或跌足一年 同時，據外媒以人民銀行的數據推算，3月底止，外匯佔款餘額約21.8萬億元（人民幣‧下同），按月減逾661億元，連跌12個月，或反映人行為市場提供外匯流動性，而人行外匯佔款下降，可能轉為境內銀行、企業和個人等主體購入並持有外匯。

A股方面，滬深股市3大指數周一繼續反彈，滬綜指連漲5日，昨收升0.76%，報3,262點，深成指及創業板指數亦雙雙高收0.51%及0.34%，但兩市主板成交額減至約1.27萬億元。

據報「國家隊」資金全力護盤穩定股市，使中國境內交易所買賣基金（ETF）上周錄創紀錄的資金流入。中國在岸股票ETF上星期錄淨流入近240億美元，打破去年10月創下約230億美元的紀錄，其中大部分資金流入了市場普遍認為是「國家隊」偏好的ETF。

然而，投行高盛繼上周調低MSCI中國指數及滬深300指數的12個月目標之後，昨進一步削減預測，分別由81點及4,500點，調低到75點及4,300點，並指新的風險情景是內地經濟增長和政策令人失望，以及全球經濟普遍衰退。

滬綜指年內走勢