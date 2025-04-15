瑞銀料7800億中國貨獲豁免

智能手機、電腦等電子產品獲列入美國高額對等關稅的豁免清單，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤估計，豁免清單上的中國商品總金額涉資1,000億美元（約7,800億港元）。不過，生產一直外判往內地等國家的美國科技巨擘仍要小心為上，該行提醒，市傳豁免清單上的科技產品可能於未來數月面臨新的個別行業關稅。

對電子產品商影響正面 瑞銀高級中國經濟學家張寧表示，剔除重疊項後，估計淨新增被豁免徵收125%對等關稅的中國商品涉及600億至650億美元，佔美國自華進口總額的13至15%。另一投行中信里昂在報告指，美國今輪豁免電子產品的對等關稅，對蘋果公司（Apple Inc.）、個人電腦及光學收發器供應商正面，應可減輕投資者對Apple供應鏈的疑慮。惟美國商務部長盧特尼克日前提醒，豁免只是暫時性，這些產品或將在一、兩個月內被納入個別行業關稅徵收範圍，也可能將會涵蓋半導體產品。

不過，豁免期已被外界視為海外產品出口美國市場的「逃生窗口」。滙豐環球研究發表報告指，美國暫停對中國以外的進口產品徵收關稅90天，可能會推動商家提前出貨，扭轉近期訂單下降的情況。然而，由於美國對華實施高額關稅，內地出貨量將持續下降。中國海關總署數據顯示，上月內地進口350.3萬噸大豆，按年大降36.76%，進口量跌至2008年來新低，首季進口量為1,710.9萬噸，亦降7.9%。鑑於需求前景不一，承運商亦正縮減泛太平洋的航次以平衡運力。該行直指，今年下半年的前景仍處於高度不確定。