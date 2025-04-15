華趕出口 上月升12%省鏡

運美貨值增速降 關稅衝擊最快本月釋放 由於早前貿易商趕在美國推出對等關稅前下單，中國3月整體出口增幅重拾強勢，以美元計，出口額高達3,139.1億美元，按年飆12.4%，為去年10月後最大升幅兼勝預期的4.6%。市場關注的上月中國對美出口規模佔去400.61億美元，按年亦增9.08%；若不計受農曆新年長假期影響的2月失速情況，無論金額及增幅，均不及今年1月及去年12月表現。

分析指，中國首季進出口規模創歷史同期新高下，仍難掩「搶出口」效應褪色，本季起中美雙邊貿易的逆風加劇，對內地出口的負面影響恐最快於本月顯現。

對美貿易順差月飆87% 首季累計，中美進出口總值逾1,545億美元，對美出口1,156.15億元，按年升2.9%及4.5%，但自美進口僅389.68億美元，下跌1.4%，導致對美貿易順差升至766.47億美元；單計3月的276億美元，按月更增逾87%。中國海關總署副署長王令浚指，美國以各種藉口對中國在內的貿易夥伴施加關稅，這不可避免地對全球包括中美在內的貿易造成負面影響，中方將推進高水平對外開放，與各國進行互利共贏的經貿合作。

內地與其他貿易夥伴之間多元合作能否於逆風中轉勝，尚存未知數。不過，單看首季，中國對最大貿易夥伴東盟出口按年增8.1%，主要受對越南、泰國、印尼出口強勁增長的帶動；同時與傳統市場的貿易保持韌性，對德國、西班牙、英國等進出口都有較快增速。

首季出口增5.8%進口縮 王令浚稱，中歐是互為彼此最重要的貿易夥伴，上季內地對歐盟進出口1.3萬億元人民幣，按年增1.4%，相當於每分鐘逾千萬元人民幣的貿易往來，在經濟不穩、不確定因素增加下，中歐雙方密切溝通、攜手合作。

儘管首季內地出口總值按年升5.8%，但進口按年降7%，3月亦挫4.3%，令全季貿易順差僅2,729.7億美元，低過去年第四季的2,976.18億美元。海關總署統計分析司司長呂大良解釋，受國際大宗商品跌價影響，包括鐵礦砂、煤炭、原油、大豆等，讓上月進口轉跌，惟重申目前和未來中國進口增長空間巨大。投行摩根士丹利預期，中央將加快於本季推出兩萬億元人民幣刺激措施，下半年規模或會再加碼。

估兩國未來數周談判 荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林則指，由於出口強、進口弱，中國首季貿易順差比去年同期增近900億美元，料足以提振首季國內生產總值（GDP）增速錄5.3%，卻可能是年內季度新高，除非外部環境發生急劇逆轉，且內地刺激措施超出預期。

現時美國對部分產品關稅豁免，宋林認為，這將為內地出口商提供一定緩解，而美國進口商亦會持續提前進口，盡量抵銷後續對等關稅的影響。然而，中國對美國的其餘出口正面臨考驗；又料4月起中美貿易可能大幅下滑，誰要承擔更多損失，或需時數個月才有答案，但屆時關稅形勢可能有變。目前估最快未來數周雙方將會談判，而近年中國對美國的「去風險化」，包括降低對美出口比例，及縮減對美國供應商或客戶依賴的企業，也使政策制訂者更有底氣進行反擊。

中美貿易近月表現