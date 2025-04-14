匯通天下：美元不妨趁低建好倉

美元在「對等關稅」公布後，走勢暫有違預期，美匯指數上周最低曾跌至99.01，現時99.58至100.16為重要支持水平。過去3年，美匯指數亦曾跌至該水平後回升，但回升阻力或先在200周線的102.6附近。

目前，利率期貨市場預期美國今年的減息幅度約3.6次，但聯儲局或先等待關稅對消費物價升幅有實質影響，並評估如何影響需求後才放鬆貨幣政策。相反，美國「對等關稅」或增加美國以外地區的通脹放緩風險，促使其他央行較快減息，息差或支持美元。美元實際收益率仍較其餘十國集團（G10）貨幣吸引，看好美元倉位亦由極端減至中性水平，投資者策略上，有空間加倉看好美元。

息差因素支持日圓 日圓表現則好過預期，日圓兌每美元已升穿上周提及的144.13甚至143水平，日圓升穿144.13後已無較近的明顯阻力，下個較強阻力位在2023年及2024年的139.58至140.25區間，若日圓回軟至145水平，或可開始再次吸納日圓，因跌至150以上的機會已不大。

美國對日本的24%「對等關稅」稅率雖比市場預期大，但關稅衝擊或只延遲而非扭轉日本央行的加息進程。相反，聯儲局和歐洲央行尤其是後者稍後或需擴大減息幅度，兩者與日本央行之間的短息息差仍可能大幅收窄，日圓兌每美元或逐步上試140甚或更低水平。過去一周，日圓亦跑贏除歐元及瑞郎以外的大部分主流貨幣，料日圓稍作整固後比其他貨幣仍較有優勢。

歐元上周仍然偏強，並升穿2023年高位的1.1276，下個阻力在2022年高位及心理關口1.1495至1.15區間，而1.1276或由阻力變支持，下一支持在1.0955附近。歐洲股市過去8周連續錄得資金淨流入，或支持歐元表現，但同時需小心關稅對歐元區的經濟壓力或再次利淡歐元。

歐元前景受累經濟 目前將今年歐元區國內生產總值（GDP）按年增長預測從1%下調至0.8%，2026年的GDP增長預測從1.3%下調至0.6%。雖面對經濟下滑壓力，但各歐洲國家預算中的財政空間或有限。意大利和西班牙的預算赤字對GDP比率仍高於3%，法國則接近6%。

歐元區新發行的10年期政府債券平均成本較2020年3月或2022年2月時高出3厘，財政資源有限及較高融資成本，增加歐元區關稅壓力。歐洲央行不僅必須在短期內繼續減息，減息程度最終或需擴展至能足以擴張經濟的水平，經濟及利率走向或皆不利歐元。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪