股市估市：港股短線受制21190阻力

美國總統特朗普發起的環球關稅戰持續困擾投資市場，最新發展是美國似乎明顯特別「招呼」中國，而中國對美國加徵關稅態度強硬，更加劇其與美國貿易關係之轉壞。上周五恒生指數升232點，收報20,914點，但全星期計，累跌1,935點，跌幅達8.46%，以點數計，是2020年3月以來最大跌幅。

另一邊廂，上周外媒引述消息人士報道，中國證券交易所擬對個人對沖基金和大型散戶投資者的每日淨賣出股票規模設置限制，每日淨賣出額上限為價值5,000萬元人民幣的股票。消息傳來多非空穴來風，即使最終未必落實，亦很有可能為有關當局考慮之選項。設沽售限制意味資金沽貨及流走的情況已為官方所憂慮，如此一來，短期內A股市況或宜採取較為審慎態度，此亦會令港股向上的動力減弱。

事實上，美股亦難言已告回穩，畢竟市場情緒偏弱，而美國關稅政策變數仍大。展望後市，預料恒指仍受制於100天線，即21,190點水平，如指數本周可企於其上，後市可望略為喘定。策略上，現階段宜進行偏向中期部署。

載通屬業務相對穩定之股份，其現價息率約6厘，其派息亦一向慷慨，過去5年的派息比率平均逾75%。走勢上，該股上周連升3日，亦見資金流入，現價可作中長線收集。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）