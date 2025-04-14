大行觀點：政策變化左右資產配置

隨着美國政策的重大變化，各資產類別之間和資產類別內的靈活性至關重要。雖然認為美國經濟背景仍然穩固，但特朗普政府為政策變化的規模和時間帶來了持續不確定性。一方面，關稅和移民措施可能會抑制增長或加劇通脹，而另一方面，潛在的減稅和放鬆管制可能會成為美國企業利好因素。

目前仍看到以不同資產類別平衡增長及風險的好處。當前高收益債券總收益率具有吸引力，而信貸可以補充股票部署。從歷史上看，最低孳息率是長期回報的預測指標之一，高收益企業可以提供具有吸引力的收入來源，尤其是如果投資者專注於違約風險往往較低的高品質發行人。

鑑於增長相對強勁且通脹具有上行潛力，與其他已發展市場相比，美國債券存續期的前景可能較為明朗。

料聯儲局有空間應對 然而，起始收益率表明利率走勢仍然偏向下行。更重要的是，假如美國政府作出對增長產生負面影響的政策變化，聯儲局有更多空間作出行動。

美國現屆政府帶來了更高的不確定性，包括關稅及減稅，認為對增長、通脹和利率影響的不僅是政策的規模，還有政策的順序。美國的投資格局將發生變化，因此更相信多元資產投資必須保持多元化和靈活性，以應對潛在政策變化所引發的輪動。

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