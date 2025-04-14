地產速報一覽

●未補價第二市場錄損手成交。祥益林家倫表示，天水圍居屋天盛苑J座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，叫價500萬元，獲區內綠表客以472.28萬元購入，呎價約7,266元。原業主於2022年以約468萬元購入，持貨約3年帳面僅獲利約4.28萬元，料扣除使費虧蝕離場。

●中原（工商舖）數據顯示，3月工商舖買賣共錄約376宗成交，按月增近三成，按年上升約85.2%，更創兩年新高。當中寫字樓表現最理想，上月錄約86宗買賣，按月增約50.9%，按年升幅近1.7倍。同期工廈錄約228宗買賣，按月及按年分別增加約21.3%及約75.4%。商舖則錄約62宗，按月升約37.8%，按年則漲約51.2%。

●豪宅錄勁蝕個案。市場消息透露，九龍塘雲門一個高層單位，實用面積約1,575方呎，四房雙套房及工人套房設計，市傳連車位以4,758萬元售出，呎價約30,210元。原業主於2015年購入單位後，兩年後再購入車位，是次轉手帳面共跌價逾1,480萬元或約23.8%。