二手低價：豐景園3年蝕百二萬 富祐閣輸三成

樓市去向未明，二手市場只有低市價或蝕賣放盤才獲承接，屯門豐景園一個兩房單位，減價約30萬元後，以368萬元售出，原業主持貨不足3年帳面蝕約24.6%。

市場消息透露，上述為5座高層5室，實用面積約341方呎，最近叫價398萬元，減價約7.5%後售出，呎價約10,792元。原業主於2022年8月購入，期內單位帳面跌價約120萬元。

消息續稱，元朗過去周末期間錄約5宗二手買賣，包括富祐閣高層H室，實用面積約280方呎，原業主於2018年底以約380萬元購入，近日叫價280萬元，減至268萬元沽出，呎價約9,571元，持貨逾6年帳面蝕112萬元，貶值約29.5%。

將軍澳日出康城蝕讓潮未退。中原關偉豪表示，GRAND MARINI的2B座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以665萬元成交，呎價約12,739元，原業主於2019年10月以約745萬元購入，持貨約5年半帳面蝕80萬元。LP6的3座中層K室一房戶售418萬元，呎價約13,616元，物業近7年帳面貶值約15.7%。

10大屋苑周末僅6成交 中原另指，10大屋苑過去周末兩日錄約6宗買賣，按周沒有變化，繼續於近10星期低位徘徊，當中有5個屋苑零成交，鰂魚涌太古城錄約兩宗最多。該行趙鴻運表示，屋苑高安閣高層C室，實用面積約701方呎，三房間隔，叫價1,100萬元，議價後以980萬元沽出，呎價約13,980元。原業主於2013年以910萬元購入，持貨約12年帳面僅獲利70萬元，升值約7.7%。