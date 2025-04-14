拍賣消息：緹岸銀主盤290萬推 貶近六成

100元買樓印花稅門檻降低，誘發細價樓購買力回升，銀主趁機出貨，屯門掃管笏緹岸兩房單位僅開價290萬元推拍，較原業主買入價低近六成。

忠誠拍賣周三將推拍約12項物業，當中包括上述半新盤的第1期2A座高層D室銀主單位，實用面積約383方呎，開拍呎價只有約7,572元。

資料顯示，該單位原業主於2020年以約681萬元買入，現時銀主拍賣價低約391萬元，相差幅度約57.4%。一個同座同室相同面積單位，去年以約520萬元登記易手。

同日黃開基拍賣行亦推拍約13項物業，其中馬鞍山居屋富安花園3座高層J室銀主盤，實用面積約484方呎，已補價自由市場開拍價268萬元，呎價約5,537元；單位個別銀行網上估值約386萬元，推拍價低約118萬元，差幅約30.6%。該物業未補價第二市場推拍價則為163萬元，呎價約3,368元。

Genova每呎$7581開拍 環亞物業拍賣將於下周推拍元朗錦田北PARK YOHO Genova的15B座低層C室，實用面積約525方呎，屬兩房及梗廚間隔，推拍價398萬元，呎價僅約7,581元。該單位銀行估價約540萬元，現時開價低約142萬元，差幅約26.3%。原業主於2017年以約648萬元買入物業，開價亦低出約250萬元或約38.6%。