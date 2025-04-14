新盤交投月挫七成

兩周390宗 瑜一‧天海賣87伙最多 自關稅戰於本月初爆發後，樓市觀望氣氛轉濃，原先預期出籠的全新盤亦按兵不動，僅得餘貨盤支撐下，4月上半月的新盤成交量銳減，截至昨日錄得約390宗交易，較上月同期急挫約七成。由華懋集團發展，步入現樓階段重啟銷售的何文田站瑜一‧天海，約半個月內售出約87伙佔最多，吸金逾9.6億元。

本月暫未有大型全新盤公開發售，以致整體交投量放緩。已屆現樓的瑜一‧天海，減價最多近兩成出貨，刺激銷情，帶動月內交投量領先。該盤昨日再沽出兩伙兩房單位，包括第2B座16樓B室，實用面積525方呎，成交價1,218.84萬元，呎價為23,216元。整個瑜一系列至今累售約557伙，套現約90億元。

單計剛過去周末兩日，合共錄得約50宗一手成交，較對上一周的約127宗大跌約六成，為近兩個月以來最淡靜。有豪宅盤首度錄得承接，菱電發展旗下的薄扶林道138號項目，日前招標售出洋房3號，實用面積6,071方呎，外連平台，花園及天台，附有游泳池及兩個車位，以3億元成交，呎價約49,415元，成交價為今年新盤市場最高。

何家欣（右五）稱，本月30日或之前購買柏蔚森指定單位，可獲贈價值12.8萬元折扣。 4月主要新盤成交量