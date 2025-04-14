新盤交投月挫七成
兩周390宗 瑜一‧天海賣87伙最多
自關稅戰於本月初爆發後，樓市觀望氣氛轉濃，原先預期出籠的全新盤亦按兵不動，僅得餘貨盤支撐下，4月上半月的新盤成交量銳減，截至昨日錄得約390宗交易，較上月同期急挫約七成。由華懋集團發展，步入現樓階段重啟銷售的何文田站瑜一‧天海，約半個月內售出約87伙佔最多，吸金逾9.6億元。
本月暫未有大型全新盤公開發售，以致整體交投量放緩。已屆現樓的瑜一‧天海，減價最多近兩成出貨，刺激銷情，帶動月內交投量領先。該盤昨日再沽出兩伙兩房單位，包括第2B座16樓B室，實用面積525方呎，成交價1,218.84萬元，呎價為23,216元。整個瑜一系列至今累售約557伙，套現約90億元。
薄扶林道138號屋售3億
其次，泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，昨日再添3宗成交，本月暫售31伙，吸金逾1.53億元。最新售出單位包括3座3樓B06室，為實用面積491方呎三房戶，以560.53萬元成交，呎價約11,416元。集團執行董事關堡林表示，全盤兩期餘下最後58伙待售。
單計剛過去周末兩日，合共錄得約50宗一手成交，較對上一周的約127宗大跌約六成，為近兩個月以來最淡靜。有豪宅盤首度錄得承接，菱電發展旗下的薄扶林道138號項目，日前招標售出洋房3號，實用面積6,071方呎，外連平台，花園及天台，附有游泳池及兩個車位，以3億元成交，呎價約49,415元，成交價為今年新盤市場最高。
柏蔚森II兩房653萬沽
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國總統特朗普反覆無常的關稅政策，震散市場，影響部分投資者的入市步伐，預計全月成交量將會下跌至約1,500宗水平，按月回落逾三成。展望本月下半月，焦點會是新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA。
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