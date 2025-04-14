工作簽證專才移民同獲居留權

黃金簽證以外，獲取葡萄牙居留權的途徑還包括工作簽證、專才移民等。申請工作簽證的第一步是找到葡萄牙的僱主，簽訂一份正式的工作合約。僱主需要證明無法在葡萄牙或歐盟內部找到合適的員工，並需要向葡萄牙當局申請勞工許可。

科技餐飲建築業人才吃香 至於專才移民的出現是葡萄牙政府希望積極吸引高技能人才，尤其在科技、醫療、工程等領域。申請條件包括持有葡萄牙公司的聘用邀約或工作合約；工作薪酬需達到葡萄牙平均工資的1.5倍，亦即大概每月1,500歐元（約1.26萬港元）；除了某些情況下可用工作經驗替代，一般需要提供學歷證書與專業資格證明。

創葡集團分享目前在葡萄牙的熱門職業與就業市場趨勢，其中對人才需求旺盛的行業包括資訊科技與數碼產業、餐飲與旅遊、建築與工程、教育與語言教學、共享服務與客戶支持、物流與運輸。相關職位的每月薪酬大約由1,000歐元至4,000歐元以上（約8,410至3.36萬港元以上）不等。

葡太補充，對於想移民葡萄牙的人而言，學習葡文是融入當地生活的重要一步。儘管在大城市如里斯本內生活，不懂葡文也非不可行，但要注意是申請入籍需要通過葡文語言考試，申請永居亦需要與移民官使用葡文面談。

葡萄牙目前人才需求旺盛行業