向世界「錢」進：黃金簽證門檻增 移居葡萄牙有計

移民顧問教路 開公司買樓出租 不少國家近年相繼收緊移民要求，歐洲國家葡萄牙亦不例外，當中包括把黃金簽證的投資門檻由過往最低的35萬歐元（約294萬港元）提高到目前至少50萬歐元（約420萬港元），並取消直接買樓的選項。然而，有葡萄牙移民專家教路，港人仍可經其他類別的簽證，又或透過成立公司購買房產再出租等方式獲取葡萄牙居留資格。

專營葡萄牙投資移民及海外物業的顧問公司創葡集團（Sentinel Odyssey）創始人Caroline Franco（葡太）表示，葡國黃金簽證的主要作用，在於協助申請人獲得葡萄牙的永久居留權，同時允許持有人在整個歐盟區內生活、工作，以及自由出入，並可鋪路最終獲取葡萄牙護照。

每年僅逗留7天維持居留 相比澳洲、英國、加拿大等移民大國，部分港人選擇申請葡萄牙永居的其中一個重要原因是希望擁有備用居住地，理由是葡萄牙的移民政策相對寬鬆，每年僅須逗留7天即可維持居留身份，毋須在當地長期居住以履行「移民監」要求。此外，獲得葡萄牙永久居留權或國籍後，持有人擁有歐盟國籍優勢，這對下一代而言更是開啟國際發展機遇的重要一步。

葡太指，目前真正定居於葡萄牙的香港家庭估計約有200至300戶，這些家庭大多擁有被動收入，並希望為子女提供更優質的教育環境與發展機會。事實上，葡萄牙擁有溫和宜人的氣候，全年約300日陽光普照，氣候乾爽，非常宜居。在生活成本上，葡萄牙是歐洲物價最低的國家之一，特別適合退休人士，也被譽為歐洲最佳退休生活國家之一。

她續分享，葡萄牙的教育體系與香港相若，移民子女可享受葡國免費公立教育，並有機會進入國際學校，尤其是私立學校及國際學校在學費方面相差不大。當地亦提供IB課程（國際文憑課程），讓學生能順利銜接國際大學。父親或母親獲得葡萄牙國籍後，子女可自由在歐盟國家學習與就業，而且相較於英國脫歐後的工作簽證限制，葡萄牙護照允許自由進出歐盟國家，且毋須僱主擔保。

葡萄牙在醫療方面亦十分便利，既有公立醫院，亦有私家醫院可供選擇。不過與香港相似，公立醫院的輪候時間較長。

香港人選擇移民葡萄牙時，里斯本及波爾圖無疑是首選城市，其中，首都里斯本內英語較為普及，港人會較易適應。另位處葡萄牙南部的阿爾加維地區（Algarve），由於天氣更為暖和，亦受部分港人歡迎。

惟葡太提醒，葡國的黃金簽證政策一直有所調整，並為新申請人帶來影響，例如隨着近年政策收緊，合資格的投資範圍已大幅縮窄，包括不再接受以房地產投資作為申請途徑，而要轉為購買基金，或投資公司並在當地創造就業職位。

至於此前已獲批黃金簽證的申請人不會受到影響，持有人的居留權亦維持不變。唯一的影響在於續簽或更換葡國身份證的處理時間較長，流程可能較難預測和控制。

投資基金須最少50萬歐元 她提到，若大家想透過黃金簽證方式申請在葡國永居資格，目前可選擇投資至少50萬歐元在指定基金，但事前須深入了解基金的背景及實際投資項目，以及資金鎖定年期、離場有否限制等，避免投資高風險或不透明的私人基金。畢竟，投資市場存有風險，基金沒保證固定收益，投資者須做好風險管理。

至於另一方式是把50萬歐元用作成立公司並創造至少5個全職就業機會。公司須在葡萄牙註冊，並繳納社會保障費用。葡太稱透過公司購置房產出租並請人管理，亦可符合簽證要求，且公司運作的方式普遍會較投資基金穩定。