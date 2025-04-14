中美航線貨櫃運力挫四成

中美兩國近日互相調高對方關稅稅率，連帶中美航線運力跌近40%。有從事深圳科技產品廠商的人士直言，隨着美國對中國關稅累計稅率提高至145%，原先美國客戶提出的產品減價要求都擱置收場，因雙方均抱「索性放棄的態度對應，且現時談價格根本無意義」。

據內地券商華泰期貨粗略統計，在4月14日至5月11日期間，中國到美國西岸、東岸各有13班貨輪被取消，一個月內取消航次26班。截至5月11日為止一周的運力僅剩約23萬個標準箱（TEU），較上一周足足大減14.6萬個或40%。

空運市場同樣受創，內媒引述一名華南貨運代理指，本周空運至美國的一般貿易貨量銳減90%，原因是出口商須與客戶重新談判成本分擔，導致貨物被迫暫停出運。

阿根廷取消外匯管制 市場對全球外貿會否因關稅實施而改寫版圖之際，近年深陷高通脹困局的阿根廷，當地央行最新表示會取消多年外匯管制，今日起允許阿根廷披索在1,000至1,400兌每美元的區間自由浮動。央行又估計當地企業今年起能夠將利潤匯出國外，有望帶動全國引入更多投資。除取消外匯管制，阿根廷也由國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行和美洲開發銀行（IDB）獲得了總額420億美元的貸款，據悉部分現金最快本周到位，從而捍衞披索匯價走勢。

至於上周環球金融市場上演乾坤大挪移，美匯指數轉跌，瑞郎、日圓等傳統避險貨幣走強，其中瑞郎兌每美元截至上周五漲至0.8148，創近10年新高，瑞士央行最新對瑞郎強勢不予置評，德國商業銀行則認為瑞士央行目前陷入兩難，一來不想瑞郎大幅升值，二來央行現時也難以大規模入市。