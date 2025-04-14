法貿行削華GDP預測 憂環球股市艱巨

美國總統特朗普對各國實施對等關稅令全球經濟和股市遭殃，中國更是陷於風眼之中。法國外貿銀行最新下調中國今年經濟增長預測至4.2%，並指相關溢出效應不僅反映在出口之上，連帶投資等均備受牽連。整體而言，該行推算去年中國貿易順差對國內生產總值（GDP）的貢獻為1.5%，在貿戰開打之下數字應會微跌，又直言今年將是環球股市「投資艱巨的一年」。

香港方面，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞提及，由於香港一直以來是內地和海外的連繫人，關稅對香港和新加坡等細小經濟體帶來更大挑戰，未來全球各地尤其是亞洲的經濟表現亦會相當分野，所以該行最新亦下調越南今年經濟增長預測至3%；唯一受到較低衝擊的或者是印度，因為不排除該國將與美國協商關稅事宜，未來亦有機會收窄與中國的貿易逆差。

該行又指，關稅衍生出來的情景，應是中美兩國未來將會「互相脫鈎」，歐盟出口至中國的貨物或會增多，不過要拉攏中國、日本以及南韓等相互合作和協調則有一定難度，而關稅之下甚或迫使全球各國「靠邊站」，只好揀選中國或美國其中一方作為盟友。

預期人行救市未必進取 另外，法外貿認為，觀乎滬綜指近日仍在企在3,000點之上，較早年低位2,700點尚有一段距離，所以預期中國人民銀行未必會施行進取的救市政策，會抱觀望態度（Wait-And-See）較多。

至於人民幣會否大幅貶值抗衡關稅戰，該行同樣認為機會較低，因一來人民幣匯價下行來減低衝擊而不影響金融穩定較難，二來亦會引起亞洲區國家爭相貶值。